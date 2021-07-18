İkizler, İkizlere Aşık Oldu

Tek yumurta ikizleri Venessa ve Kerissa D’Arpino (25), kendileri gibi tek yumurta ikizi Lucas ve Jacob Sealby’ye (29) aşık oldu.

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan tek yumurta ikizleri Venessa ve Kerissa D’Arpino (25), kendileri gibi tek yumurta ikizi Lucas ve Jacob Sealby’ye (29) aşık oldu. Medford kentinde dördü bir arada, aynı evde yaşıyor. Onları görenler ise, “Çift mi görüyorum acaba” diye şaşırıyor.

Spor eğtimeni Venessa ve Kerissa D’Arpino ile sporla ilgili yaralanma ve diğer sorunlar için illaç ve malzeme üreten bir şirkette çalışan Lucas ve Jacob Sealby, Haziran 2020’de tanışmış.

Venessa D’Arpino, çalıştırdığı isimlerden biri, “Ben ikiz kardeşler tanıyorum. Senin ve Kerissa’nın onlarla çok iyi anlaşacağını düşünüyorum” diyerek onları tanıştırmak istemiş. Venessa ve Kerissa da, “Bir şans vermekte fayda var” diyerek buluşmayı kabul etmiş.

İlk görüşte aşık olduklarını söyleyen Venessa D’Arpino tanışmalarını ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlatıyor: “İnanılmaz bir şey. İlk görüşte çok etkilendik. Ben Lucas’a, Kerissa ise Jacob’a aşıkoldu. Konuştukça daha da çok ortak yanımız çıktı. Tanıştıktan üç ay sonra birlikte yaşamaya başladık. Ben ve ikizim doğduğumuzdan beri ayrılmadık. Bir gün ikiz kardeşlere aşık olacağımız hiç aklımıza gelmemişti. Birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Lucas ve Jacob da öyle. O nedenle her türlü etkinliği dördümüz beraber yapıyoruz. Dördümüz de çok eğleniyoruz.”

Kendilerinin birbirini iyi tanıdığını ve evde karışıklık yaşanamadığını söyleyen Venessa D’Arpino, komşular ve onları dışarıda görenler için ise durumun farklı olduğunun altını çiziyor: “Tabii karıştıran çok oluyor. Bir de bir değil iki çift tek yumurta ikizi görünce iyice karışıyor bazılarının kafası. Çift gördüğünden şüphelendiklerini söylüyor bazıları.”

D’Arpino ve Sealby kardeşler evlilik planı da yapıyor. Henüz kesinleşmiş bir şey yok. Ancak kesin olan bir şey var. Çifte düğün yapmayacaklar. Çünkü onlara göre iki parti birden iyidir!