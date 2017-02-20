İkizlerin Duymaktan Bıktığı, Yaka Silkip Lanet Okuduğu 13 Soru

Bu yeryüzünde en çok sınanan insanlar kategorisinin büyük çoğunluğunu hiç şüphesiz ikizler geliyor. Ne onlara sorulan soruların ardı arkası kesiliyor ne de insanların tepkileri günden güne azalıyor.

1. En akılalmaz soruyla başlayalım: "Siz ikiz misiniz?"

Hayır, uzun uğraşlar sonucu kendimi klonlatmayı başardım.

2. "Yaa siz şimdi tıpatıp aynısınız ya aileniz sizi karıştırıyor mu?"

Yani bunca yıl büyütünce haliyle karıştırmıyorlar...

3. "Niye aynı şeyleri giymiyorsunuz?"

Bu nasıl bir fantezidir? Bu aynı şeyleri giyme saçmalığını ilk kim bulmuştur, buna artık bir son verilsindir!!

4. "Birinizin canı yandığında öbürünün de canı yanıyor mu? Hissediyor mu yani?"

Ne yazık ki psişik, saykik vb. herhangi güçlere sahip değiliz...

5. En çok illallah edilen soru budur: "HANGİNİZ DAHA BÜYÜK?"

6. "Siz tek yumurtasınız değil mi? Birebir aynısınız da..."

Hayır, rafadan... artık böylesi bir kötü espriyi hak etmiyor değiller!

7. "Hanginizin dersleri daha iyi? Peki birbirinizin yerine sınava girebiliyor musunuz? Çalışkan olanınız öbürünün yerine girsin mesela..."

Gerçekten bu fikri şu an sen mi buldun ya, çok şahaneymiş.

8. Beyin yakan bir soru olarak: "Birbirinizin en yakın arkadaşı birbiriniz misiniz?"

9. "Artık siz de ikiz damat/gelin bulursunuz kendinize dimi??"

10. "Tek olmak ister miydin? Senden bir tane daha olması nasıl mesela?"

Böyle fena bir şey değil ya, mesela kavgaya gireceksem insan aramıyorum, doğuştan bir tane var.

11. Çift yumurta ikizlerinin sıklıkla karşılaştığı bir soru: "Siz nasıl ikizsiniz ya hiç benzemiyorsunuz? Bence ikiz değilsiniz sadece aynı anda doğdunuz..."

Bunca soru yetmezmiş gibi bir de insanları ikiz olduklarına inandırmak gibi bir yükümlülükleri var mesela...

12. "Birbirinizin aklından geçenleri tahmin edebiliyor musunuz? Ya da aynı anda aynı şeyi düşünüyor musunuz?"

13. "Her şeyi beraber mi yapıyorsunuz?"

Neden her şeyi beraber yapalım? YAPIŞIK İKİZ MİYİZ?