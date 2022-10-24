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İklim aktivistleri bu defa da Kral 3. Charles’ı hedef aldı

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Just Stop Oil protestocuları Kral 3. Charles'ın balmumu heykeline saldırdı. Protestocular Madame Tussauds'daki heykeli çikolatalı pastayla kapladılar.
İklim aktivistleri bu defa da Kral 3. Charles’ı hedef aldı

Just Stop Oil isimli aktivist grubun iki üyesi, Madame Tussauds’da kraliyet üyelerinin heykellerinin bulunduğu alana girerek, ziyaretçilerin uyarılarına rağmen Kral 3. Charles heykelinin yüzüne çikolatalı pasta yapıştırdı.

Just Stop Oil, sivil huzursuzluklarının 24. günü olduğunu söyledi. Grup geçtiğimiz günlerde Londra Ulusal Galeri’deki Van Gogh’un Ayçiçekleri tablosunun üzerine domates çorbası fırlatarak ve Londra’daki ünlü Abbey Road geçişine kendilerini yapıştırarak dikkat çekmişti.

Pazar günü de grup, Almanya’da Claude Monet’in 2019’da 110 milyon dolara satılan Les Meules tablosunun üzerine patates püresi atan aktivistleri de övmüştü.

İklim aktivistlerinin protestolarının nedeni ise; hükümetin tüm yeni petrol ve gaz ruhsatlarını ve izinlerini durdurmasını talep etmesi. Glasgow’dan 20 yaşındaki Eilidh McFadden ve Sunderland’den ressam ve dekoratör olan 29 yaşındaki Tom Johnson, sabah saatlerinde balmumu heykelleri önündeki bariyerleri aştılar ve Kral Charles’a pasta bulaştırdılar.

İkili yaptığı açıklamada, “Buradayız çünkü özgürlüklerimizi ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz, hepimizin mirası olan bu yeşil ve güzel toprağı korumaya çalışıyoruz. Talep basit: Sadece yeni petrol ve gazı durdurun. Bu çok kolay.”

Polis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Madame Tussauds’da yaklaşık olarak saat 10:50’de iki kişinin bir heykele yemek fırlatması üzerine meydana gelen bir olaya hızlı bir şekilde müdahale ettik. İkisi de cezai zarar nedeniyle tutuklandı.”

Polis ardından da dört kişinin tutuklandığını doğruladı.

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