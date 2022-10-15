İklim aktivistleri Van Gogh tablosuna domates çorbası fırlattı

Fotoğraflar: Just Stop Oil

Bugünkü eylemin adresi başkent Londra’daki Ulusal Galeri, hedefi Van Gogh’un ‘Ayçiçekleri’ tablosuydu. İki genç aktivist çorbayı fırlattığı sırada ziyaretçilerden panik içinde, ”Aman Tanrım” sesleri yükseldi. Camla korunan tabloya çorba bulaşmadı.

Çorbayı fırlattıktan sonra ceketlerini açarak ”Just Stop Oil” yazılı tişörtlerini gösteren aktivistler sonra da kendilerini tablonun arkasındaki duvara yapıştırdı.

İkiliden biri şunları söyledi: ”Hayat mı sanat mı daha değerli? Adaletten, gıdadan daha mı değerli? Bir tablonun korunmasına gezegen ve insanları korumaktan daha mı çok önem veriyorsunuz? Yaşam giderlerinin artışı petrol fiyatlarıyla ilintili. Milyonlarca kişi soğukta, aç. Bir konserve çorbayı bile ısıtacak kadar enerjiye sahip değiller.”

İki haftadır Londra’nın merkezinde oturma eylemleri yapan grubun bugünkü eylemine şahit olan ziyaretçilerden biri amaçlarının ne olduğunu anladığını ama güzel bir sanat eserini hedef almalarına üzüldüğünü söyledi: ”İnsanları düşündürtmeye çalışıyorlar ancak kızdırıyorlar bu şekilde.”

Just Stop Oil sözcüsü Alex De Koning, eserin sergilendiği salon boşaltılıp temizlendikten sonra Guardian’a konuştu: ”Bu X-Factor değil. Burada arkadaş edinmeye çalışmıyoruz. Değişim için çalışıyoruz ve maalesef değişim bu yolla oluyor.”

Eylem yapan iki aktivist gözaltına alındı.