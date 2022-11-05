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İklim aktivistlerinin yeni hedefi Van Gogh tablosu oldu

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İtalya'da iklim aktivistlerinin, başkent Roma'da sergilenen Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un "Ekici (The Sower)" isimli tablosunu hedef aldığı bildirildi.
İklim aktivistlerinin yeni hedefi Van Gogh tablosu oldu

İtalyan ANSA ajansında yer alan haberde, kendilerine “The Last Generation (Son Nesil)” adını veren bir grup aktivistin, Bonaparte Sarayı’nda Van Gogh resimlerinin sergilendiği bölümde “Ekici” adıyla bilinen 1888 yapımı ünlü tabloya sebze püresi fırlatıp kendilerini duvara bağladığı belirtildi.

Aktivistlerin, kömür kullanımına ve iklim değişikliğine karşı sloganlar attığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin hemen müdahale ettiği aktivistlerin sergi alanından çıkarıldıkları ve söz konusu bölümün ziyarete kapatıldığı kaydedildi.

Cam bir çerçeveyle korunduğu için tablonun sebze püresiyle gerçekleştirilen eylemden etkilenmediği vurgulandı.

Söz konusu tablonun, Hollanda’daki Kröller-Müller Müzesi’nden 26 Mart 2023’e kadar sergilenmek üzere getirilen 50 kadar sanat eserinden biri olduğu bildirildi.

Bu arada, İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, iklim aktivistlerinin eylemine sert tepki gösterdi.

Sangiuliano, “Sanata saldırmak, şiddetle kınanması gereken rezil bir eylemdir. Kimliğimizin temeli olan kültür, kesinlikle korunmalı ve başka protesto biçimlerinin megafonu olarak kullanılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın pek çok yerinde son dönemde iklim aktivistlerince önde gelen sanat eserlerine yönelik protesto eylemlerinde artış gözleniyor.

İklim aktivistleri, kısa süre önce İngiltere’de Van Gogh’un “Ayçiçekleri” tablosuna domates çorbası atarken, Hollanda’da da Johannes Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” tablosunu domates sosuyla hedef almıştı. 

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