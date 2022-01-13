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İklim değişikliği ABD’de 145 milyar dolarlık hasar yarattı

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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü 2021 yılına dair hazırladığı iklim olayları raporunda, ülkenin yaşadığı 20 ayrı aşırı iklim olaylarına yer verdi.
İklim değişikliği ABD’de 145 milyar dolarlık hasar yarattı

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü 2021 yılına dair hazırladığı iklim olayları raporunda, ülkenin yaşadığı 20 ayrı aşırı iklim olaylarına yer verdi.

2021 yılı, 127 yıllık iklim kayıtları içinde en sıcak dördüncü yıl olurken aşırı iklim olaylarına bağlı yaşanan felaketler sebebiyle ekonomik açıdan en yıkıcı ikinci yıl oldu.

TEKSAS’TA AŞIRI SOĞUKLAR

ABD’nin 2021 yılı içinde yaşadığı 20 ayrı iklim felaketi arasında, Teksas eyaletindeki mevsim normallerinin üzerinde yaşanan kış fırtınası ve  sonucunda elektrik altyapısının çökmesiyle yaşanan bir dizi ekonomik felaket yer aldı.

Ülkenin California eyaleti dahil kuzeybatı kesiminde, olağandışı ısı kubbesinin oluşmasıyla başlayan ve uzun süre söndürülemeyen orman yangınları aşırı iklim olayları arasında olduğu belirtildi.

KENTUCKY’DE BİR FIRTINADA OLUŞAN 68 HORTUM

Elsa, Fred, Ida ve Nicholas olarak adlandırılan 4 tropik siklon ve Kentucky eyaleti merkezinde yaşanan 68 hortum 2021 yılında yaşanan aşırı iklim olayları arasında yer aldı.

Kentucky eyaletinde kısa bir süre içinde meydana gelen hortumlar 90dan fazla cana mal oldu.

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