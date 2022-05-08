  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

İklim değişikliği: Büyük baştankaralar üç hafta erken yumurtlamaya başladı

» »
Oxford Üniversitesi'nden Dr. Ella Cole "Bu ormanın bazı kesimlerinde yumurtalama dönemi üç hafta erkene kaydı" diyor.
İklim değişikliği: Büyük baştankaralar üç hafta erken yumurtlamaya başladı
  • Victoria Gill
  • BBC News Bilim Muhabiri

 

Kuşbilimi uzmanı Cole, dünyanın üzerinde en çok araştırma yapılan ormanlarından biri olan Oxfordshire bölgesindeki Wytham Ormanı'ndaki çok özel bir alanı bana gösteriyor.

Bu yıl, ormandaki 40 büyük baştankara kuşu kuşağını inceleyen araştırmanın 75. yıldönümü.

Dünyanın en uzun süren hayvan takibi araştırmalarından biri...

Araştırmada, her yuva, her kuş, dişilerin yumurtlaması ve yavruların yumurtadan çıkması kayıt altına alındı. Bu veriler de yumurtlamadaki zamanlama değişimini ortaya koydu.

Dr. Cole "Buradaki baştan karalar aslında, yiyecek zincirinin diğer unsurlarını takip ediyor. Yani başlıca besin kaynakları tırtılların sayısının zirve yaptığı ve tırtılların beslendiği meşe ağaçlarının yeşerdiği dönemi. Tüm bir gıda zinciri ilkbahar aylarının daha erken dönemine kaydı" diye açıklıyor durumu.

Dr Ella Cole

KAYNAK,VICTORIA GILL

Sayılarla 75 yıllık araştırma:

  • 700-800 - her yıl kontrol edilen yuva sayısı
  • 10,000 - yumurtlama ve yavruların yumurtadan çıkışı arasındaki iki haftalık sürede yetişkin büyük baştankaraların yediği tırtıl sayısı
  • 350 - Wytham büyük baştankara projesinden üretilen bilimsel yayın sayısı

Alan, bölgede yaşayan bir aile tarafından bilimsel araştırmalar yapılması şartıyla 1942'de Oxford Üniversitesi'ne bağışlandı.

Uzmanlar bu koşulu yerine getirdi ve şu anda 320 hektarlık alanda1200 özel yapım yuva var. Bu yuvaların bazılarında 1947'den bu yana büyük baştankaralar ve mavi baştankaralar yaşadı.

Wytham

KAYNAK,UNIVERSITY OF OXFORD

Fotoğraf altı yazısı,

Projede, 40 kuşak büyük baştankara kuşu incelendi.

Büyük baştankaraların ortalama ömrü iki yılın biraz altında. Dolayısıyla 75 yıllık ardaştırmada 40 kuşak kuş incelendi. Dr. Cole "İnsanlarla kıyaslarsak, aile ağacını 10. yüzyıla kadar araştırmak gibi" diyor.

Cole ve çalışma arkadaşları özel izinle yuvalara ulaşıyor, her birini işaretliyorlar ve uçmadan önce bütün yavrulara takip için halkalar takıyorlar.

Araştırmanın uzun ayrıntılı olması ve uzunluğu bazı çok önemli sonuçlar ortaya koydu.

Çan çiçekleri Fotoğraf altı yazısı,

Wytham Ormanı'ndaki çan çiçekleri, ormandaki doğal yaşamın uzun süredir insanlar tarafından rahatsız edilmediğine işaret ediyor.

2017'de yapılan bir evrim araştırması, Wytham'daki büyük baştankaraların, Hollanda'daki büyük baştankaralara kıyasla daha uzun gagalar geliştirdiğini, bunun da kuş yemliklerini daha etkin kullanabilmelerini sağladığını ortaya koydu.

Dr. Cole "Bu ülkede kuş yemine Avrupa'nın toplamının iki katından fazla para harcıyoruz. Dolayısıyla, bir anlamda evrimsel değişikliğe yol açmış olabileceğimizi görmek kolay" diyor.

Araştırmada, doğal dünyanın iklim değişikliğine nasıl yanıt verdiğini gösteren sonuçlar da söz konusu.

Büyük baştankara projesine liderlik eden Oxford Üniversitesi'nden Prof. Ben Sheldon "Zamanla üretkenlik ve hayatta kalma güdüsünün nasıl değiştiğini ve göz gibi davranışları inceleyebiliyoruz. İklim değişikliğiyle daha sık görülen aşırı hava olaylarının kuş nüfusunu nasıl etkilediği üzerine çalışmalar yapabiliyoruz" dedi.

BBC TÜRKÇE

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay zeka, ‘karakolda doğru söylüyor, mahkemede şaşırıyor’07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:59
  • Güldür Güldür, Nebati’nin aşırı iyimser açıklamalarını tiye aldı07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:45
  • Güney Kutbu: Buz kütlesinin altında yatan su rezervuarının sırrı ne?07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:19
  • Yaralı balaban veteriner fakültesinde tedavi altında07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:49
  • “İzci Şarkılarımız” adlı albümün lansmanı dün yapıldı07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:11
  • Partnerinin prezervatifini gizlice delen kadın, hayatının şokunu yaşadı07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:34
  • Saçını boyatmak için kuaföre gitti, hayatının kabusunu yaşadı07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:24
  • 104 günde 104 maratonla rekor kırdı07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:02
  • Alışveriş çantasının üzerindeki aslanı gerçek sanıp ‘yanlış alarm’ verdi06 Mayıs 2022 Cuma 21:58
  • Hamile kalmak için erkek arkadaşının prezervatifini delen kadına altı ay hapis06 Mayıs 2022 Cuma 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti