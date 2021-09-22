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İklim değişikliği: Çin, ülke dışında yeni kömür santralleri inşa etmeme taahhüdünde bulundu

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Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ülke dışındaki kömür santrallerine verdikleri finansman desteğini keseceklerini bildirdi.
İklim değişikliği: Çin, ülke dışında yeni kömür santralleri inşa etmeme taahhüdünde bulundu

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ülke dışındaki kömür santrallerine verdikleri finansman desteğini keseceklerini bildirdi.

Şi Jinping, zirvedeki görüntülü mesajında, "Çin, gelişmekte olan ülkelerde yeşil ve düşük karbonlu enerjiye desteğini artıracak ve ülke dışında yeni kömür santrali inşa etmeyecek" dedi.

Pekin'in uzun zamandır beklenen bu kararı, iklim değişikliği hedeflerinin tutturulması için önemli bir eşik olabilir.

Çin, "Kuşak ve Yol" adıyla bilinen devasa altyapı projesi kapsamında, Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerde kömüre dayalı enerji projelerine destek veriyordu.

Pekin yönetimine, Paris İklim Anlaşması hedeflerinu ulaşılması için, kömür santrallerine verdiği finansmanını çekmesi yolunda uluslararası kamuoyu baskısı artıyordu.

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