"İklim Değişikliği değil Sistem değişikliği"

Aralarında YKP, Kıbrıs Yeşiller Partisi, CTP, TDP, TKP-YG, BKP, Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Çevre Hareketi, Sol Hareket, AKEL, KTÖS, Çağ Sen, Federal Kıbrıs Hareketi, Girne Düşünce Derneği, Baraka Kültür Merkezi, Akamas’ın Dostları, Yeşil Barış Hareketi’nin de bulunduğu, çok sayıda örgütün destek verdiği eylem dünya ile eş zamanlı olarak Ledra/Lokmacı’da gerçekleştirildi. Türkçe ve Rumca okunan ortak açıklamada gezegenin hayatta kalması için hayati önem taşıyan iklim kriziyle başa çıkmak, daha adil, daha barışçıl bir dünya mücadelesi için yapılması gerekenler vurgulandı.

Okunan ortak açıklama şöyle:

“Evrenin “bilgesi” (sadece hükümetler değil, aynı zamanda çok uluslu şirketler ve STK’lar - yani “Taraflar”) Glasgow’da, BM tarafından düzenlenen Taraflar Konferansı’nda - COP26, politikalarının ve çıkarlarının yarattığı iklim değişikliğini nasıl durduracakları konusunda tartışacakken, milyonlarca insan 6 Kasım Cumartesi günü sokaklarda olacak, sadece kelimeleri değil, gerçek eylemleri ile var olacaklar!

Küresel sıcaklık sanayileşme öncesindeki seviyeye 1.1C’ye yükselirken ve etnografik olarak yıkıcı sonuçlar yaşıyoruz: Avrupa ve Çin’deki katil seller, Kuzey Amerika’daki sıcak hava dalgaları, Madagaskar’da ve mahallemizde zarar verici bir kuraklık - Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’taki yangınlar ve Kıbrıs’ın şimdiye kadar yaşadığı en sıcak yaz.

Bununla birlikte, hükümetler ve çokuluslu şirketler fosil yakıtlara, yeni çıkarmalara yatırım yapmaya devam ederken, “yeşil yatırımlar” satıyorlar. Çevresel ve ekolojik kriz, egemen küresel kalkınma modelinin, gezegenin doğal kaynaklarının pervasızca sömürülmesine dayanan ve sürdürülemez olduğunun kanıtı olan kapitalist sistemin doğrudan etkilerinden başka bir şey değildir.

Glasgow zirvesi büyük sözlerin ve boş vaatlerin tekrarı olacak. İnsanı ve gezegeni kâr için, gezegeni bu yıkıcı duruma sürükledi. Bilim insanları neredeyse yarım asırdır iklim krizi konusunda emin olsalar bile zengin hükümetler ve çok uluslu şirketler sorunu tanımayı ve iklim değişikliğine karşı önlemleri yakında almayı reddettiler.

Sesimizi birleştirmek için, gezegenin dört bir yanındaki milyonlarca insanla birlikte Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olarak sokaklardayız! Sistemi değiştir, iklimi değil!

Sosyal ve iklim adaletini ancak ilkeler/eylemler aracılığıyla elde edebiliriz.

- İklim değişikliğine neden olan ülkelerden en çok zarar edilenlere kaynak ve teknoloji ayırarak katkıda bulunmalıdır.

- Daha zengin ülkeler kayıp ve hasarı finanse etmeyi taahhüt eder

-Enerji üretimimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına hızlı geçişi

- Hem iklimini hem de ekosistemlerini gerçekten koruyacak bir plan aracılığıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan kamu yatırımları

- Enerji yoksulluğuna son verin: Nükleer enerjinin ne temiz ne de yenilenebilir olduğunu vurguluyoruz.

- Banliyölerin verimli gıda bahçeleri haline gelmesi için güçlendirilmesi de dahil olmak üzere yerel gıda üretimine öncelik verin

- Endüstriyel tarımda kullanılan birçok kimyasalın kullanımını kademeli olarak azaltılarak sonlandırılması

- Taraflar Paris Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeli

- Sadece Küresel Yeşil Yeni Anlaşma’ya geçin

- Biyoçeşitliliği korumaya büyük bir odaklanma ile büyük bir ekolojik restorasyon ve yeniden plan

Gezegenin hayatta kalması için hayati önem taşıyan iklim kriziyle başa çıkmak, daha adil, daha barışçıl bir dünya mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır.”