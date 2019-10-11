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İklim değişikliği en çok Akdeniz'i etkiliyor

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Akdeniz Havzası’nda diğer bölgelere kıyasla daha hızlı yükselen sıcaklıklar, yiyecek ve su kaynaklarını tehdit ediyor. Elde edilen bulgulara göre, su kıtlığı yaşayan insanların sayısı 20 yıl içinde 250 milyona ulaşacak.
İklim değişikliği en çok Akdeniz'i etkiliyor

Yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliği en çok Akdeniz Havzası'nı etkiliyor. Avrupa ve Akdeniz Havzasın'ndan 43 ülkenin yer aldığı hükümetlerarası "Akdeniz için Birlik” kuruluşunun hazırlamış olduğu rapora göre, bölgede sıcaklık artışın dünyanın diğer bölgelerine oranla daha yüksek.

600 bilim insanının çalışmalarının aktarıldığı rapora göre, Akdeniz Havzası'ndaki ortalama sıcaklıklar endüstüri devrimi öncesindeki döneme kıyasla 1,5 derece arttı. Aynı dönemde dünyanın diğer bölgelerindeki sıcaklık artışı ise ortalama 1,1 derece olarak kaydedildi.

"Akdeniz için Birlik” kuruluşunun Genel Sekreteri Nasser Kamel, "İklim değişikliğinin sonuçlarının tahmin edilenden daha erken ortaya çıkmaya başladığını" belirtti.

Yükselen sıcaklıklar ve yağış oranlarının düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, bu durum su ve besin kaynaklarını tehdit ediyor.

Balkanlar ve Türkiye'de kuraklık

Özellikle Balkanlar ve Türkiye'de yağışlarda yüzde 30 oranında düşüş ve kuraklık yaşanması bekleniyor. Bunun yanı sıra şiddetli yağmur fırtınalarda da artış yaşanabilir.

Raporun sonuçlarına göre 2040 yılına kadar Akdeniz'deki sıcaklık artışının 2,2 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Yüzyılın sonuna doğru ise sıcaklık artışının Akdeniz'in bazı bölgelerinde 3,8 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, bölgede "su kıtlığı yaşayan insanların" sayısının önümüzdeki 20 yıllık sürede 180 milyondan 250 milyona yükseleceğine dikkat çekiyor.

Akdenizi bekleyen sorunlar arasında sıcaklık artışına bağlı olarak toprak kalitesinin düşmesi, kuraklık nedeniyle ekin kaybı, sıcaklık dalgaları, deniz ürünlerinin azalması yer alıyor.

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