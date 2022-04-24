İklim değişikliği etkiledi… 2021 yazı Avrupa’yı kasıp kavurdu

Avrupalılar, orman yangınları, seller ve kıtayı etkileyen yoğun sıcak hava dalgaları ile geçen yıl en sıcak yazı yaşadı.

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, yaz aylarında sıcaklıklar önceki otuz yılın ortalamasından tam 1°C (1.8°F) daha yüksekti.

Daily Mail’in haberine göre rapor, 2021 baharının ortalamadan daha serin olmasına rağmen, özellikle İtalya ve İspanya’da sıcaklık rekorlarının kırıldığı Akdeniz bölgesinde, yaz aylarının “şiddetli ve uzun süreli sıcak hava dalgaları” ile işaretlendiğini tespit etti.

Buna, geçen Ağustos ayında Sicilya’da ölçülen benzeri görülmemiş 48.8°C (119.8°F) de dahil.

İKLİM KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Uzun süreli yüksek sıcaklıklar, geçen yıl Türkiye, Sibirya ve Yunanistan’da görülen orman yangınlarına da katkıda bulundu. Akdeniz bölgesinde Temmuz ve Ağustos aylarında toplam yanan alan 800.000 hektarı aştı.

Uzmanlar, sıcaklıkların geçen temmuz ayında Belçika ve Almanya’da ölümcül sele yol açan türden şiddetli yağış olasılığını da artırdığını söylüyorlar.

Bu arada, geçen yıl deniz yüzeyi sıcaklıkları, Doğu Akdeniz’de ve yaz aylarında ortalamanın 5 °C’den fazla yükseldiği Baltık Denizi’nde en az 1992’den beri hiç olmadığı kadar yüksekti.

RÜZGAR ENERJİSİ DE TEHLİKEDE

Copernicus, batı ve orta Avrupa’nın bazı bölgelerinde yıllık rüzgar hızlarının en az 1979’dan bu yana oldukça düşük olduğunu söyledi. Bu da, Avrupa ülkelerinin elektrik üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için güvendiği ana yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi için tahmini potansiyelde bir azalmaya yol açtı.

Copernicus’un direktörü Carlo Buontempo yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın en sıcak yazı olan 2021, Akdeniz’deki sıcak hava dalgaları, batı Avrupa’daki sel ve rüzgar kuraklıkları dahil olmak üzere aşırı uçlarla dolu bir yıl oldu. Bu da, hava ve iklim aşırılıklarının görülmesinin, toplumun kilit sektörleri için giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor” dedi.