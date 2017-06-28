 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.618
  • Altın 141,102
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,9960
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABRTK'deki grev askıya alındı

İklim değişikliği küresel gıda güvenliği riskini artırıyor

»
İklim değişikliği küresel gıda güvenliği riskini artırıyor
İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House, iklim değişikliğinin küresel gıda güvenliğine yönelik riskleri artırdığını bildirerek, "iklim dirençli" altyapılara yatırım için dünya genelindeki hükümetlere çağrıda bulundu.

Dünyanın önde gelen uluslararası düşünce kuruşları arasında olan ve merkezi Londra'da bulunan Chatham House, yayımladığı raporla küresel gıda güvenliği riskinin giderek büyüdüğü uyarısında bulundu.

"Küresel gıda ticaretinde zayıf noktalar ve dar geçitler" başlıklı raporda, uluslararası ticaretin, bazı gıda türlerinin üretiminin artırılmasına katkı sağlayarak fiyatları düşürdüğünü ancak bu gıda sisteminin mevcut iklim değişikliği sebebiyle zorlanma eğilimine girdiği bildirildi.

"Hepimiz birbirimizle daha fazla ticaret yaptıkça ve iklim değişikliği kök saldıkça riskler giderek büyüyor." ifadesine yer verilen raporda, bu risklerin hem ithalatçı ülkelerin gıda güvenliği hem de ihracatçı ülkelerin ekonomisi için risk oluşturduğu kaydedildi.

Küresel ısınmanın, bazı bölgelerde fırtına ve sellerin sayısını artıracağının hatırlatıldığı raporda, bu doğa olaylarının bazı liman, demir ve kara yollarına zarar verebileceği, aynı zamanda sıcaklığın ve yağışın değişkenlik göstermesiyle bunun ayrıca mahsul verimini de etkileyeceği uyarısı yapıldı.

Türkiye'nin boğazları, Panama Kanalı ve Süveyş Kanalı başta olmak üzere küresel gıda güvenliğinin 14 dar geçit noktasına bağımlı olduğunun belirtildiği raporda, bu kilit nakliye noktalarının iklim değişikliğinden etkilenmemesi için daha fazla çalışılması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.

Raporda, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya tahıl ithalatının büyük bir çoğunluğunun Türkiye'nin boğazları vasıtasıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, bu güzergaha alternatif herhangi bir deniz yolu bulunmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Japonya'nın mısır ve buğday ithalatının dörtte üçünün de sadece 300 metre genişliğindeki Panama Kanalı'ndan geçtiğine dikkat çekilerek, dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçısı olan Brezilya'nın kara yollarının aşırı yağmurlar sebebiyle heyelan ve sel riski altında bulunduğu, ABD'nin bazı limanlarının da yükselen denizler sebebiyle fırtına kabarmalarıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Dünya genelinde tüketilen gıdaların yaklaşık yüzde 25'inin uluslararası piyasalarda işlem gördüğüne dikkati çeken Chatham House uzmanları, önlemler alınmadığı takdirde gıda tedariğini ve fiyatlarının öngörülemeyen krizlere ya da iklim değişikliğine savunmasız hale geleceğini vurguladı.

Raporda, Rusya, Ukrayna ve ABD gibi büyük üretim bölgelerindeki "zayıf ve yaşlanan" altyapıyı iyileştirmek için bir an önce harekete geçilmesi gerektiği belirtilerek, dar boğazlardaki alt yapının da gezegen ısındıkça sayısı artacak doğal felaketlerle baş edemeyeceği vurgulandı.

Uzmanlar raporda ilgili hükümetlere, "iklim dirençli" altyapıya yatırım yapma tavsiyesinde bulundu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Burnun rahat nefes almasını da sağlayan bağ dokuları önemli"24 Haziran 2017 Cumartesi 12:00
  • Protein Tozlarını herkes kullanabilir mi? Yararları var mı?24 Haziran 2017 Cumartesi 10:22
  • Lefkoşa'ya hastane için Ankara'ya gidiliyor22 Haziran 2017 Perşembe 17:47
  • Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 22 solunum cihazı22 Haziran 2017 Perşembe 17:33
  • Tatlının üstüne tarçın serpiştirin!22 Haziran 2017 Perşembe 13:05
  • Yılan soktuğunda yapılması gerekenler nelerdir?22 Haziran 2017 Perşembe 11:42
  • İnsanlar üzerinde deneyler başladı!21 Haziran 2017 Çarşamba 14:24
  • Düzenli yürüyüş artritten koruyor21 Haziran 2017 Çarşamba 13:26
  • Aşırı stres kalpte kalıcı hasar bırakıyor20 Haziran 2017 Salı 11:28
  • Oruç zayıflatır mı, kimler asla oruç tutmamalı, sahurda yemek yenmeli mi?20 Haziran 2017 Salı 10:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti