İklim değişikliği küresel gıda güvenliği riskini artırıyor

İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House, iklim değişikliğinin küresel gıda güvenliğine yönelik riskleri artırdığını bildirerek, "iklim dirençli" altyapılara yatırım için dünya genelindeki hükümetlere çağrıda bulundu.

Dünyanın önde gelen uluslararası düşünce kuruşları arasında olan ve merkezi Londra'da bulunan Chatham House, yayımladığı raporla küresel gıda güvenliği riskinin giderek büyüdüğü uyarısında bulundu.

"Küresel gıda ticaretinde zayıf noktalar ve dar geçitler" başlıklı raporda, uluslararası ticaretin, bazı gıda türlerinin üretiminin artırılmasına katkı sağlayarak fiyatları düşürdüğünü ancak bu gıda sisteminin mevcut iklim değişikliği sebebiyle zorlanma eğilimine girdiği bildirildi.

"Hepimiz birbirimizle daha fazla ticaret yaptıkça ve iklim değişikliği kök saldıkça riskler giderek büyüyor." ifadesine yer verilen raporda, bu risklerin hem ithalatçı ülkelerin gıda güvenliği hem de ihracatçı ülkelerin ekonomisi için risk oluşturduğu kaydedildi.

Küresel ısınmanın, bazı bölgelerde fırtına ve sellerin sayısını artıracağının hatırlatıldığı raporda, bu doğa olaylarının bazı liman, demir ve kara yollarına zarar verebileceği, aynı zamanda sıcaklığın ve yağışın değişkenlik göstermesiyle bunun ayrıca mahsul verimini de etkileyeceği uyarısı yapıldı.

Türkiye'nin boğazları, Panama Kanalı ve Süveyş Kanalı başta olmak üzere küresel gıda güvenliğinin 14 dar geçit noktasına bağımlı olduğunun belirtildiği raporda, bu kilit nakliye noktalarının iklim değişikliğinden etkilenmemesi için daha fazla çalışılması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.

Raporda, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya tahıl ithalatının büyük bir çoğunluğunun Türkiye'nin boğazları vasıtasıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, bu güzergaha alternatif herhangi bir deniz yolu bulunmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Japonya'nın mısır ve buğday ithalatının dörtte üçünün de sadece 300 metre genişliğindeki Panama Kanalı'ndan geçtiğine dikkat çekilerek, dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçısı olan Brezilya'nın kara yollarının aşırı yağmurlar sebebiyle heyelan ve sel riski altında bulunduğu, ABD'nin bazı limanlarının da yükselen denizler sebebiyle fırtına kabarmalarıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Dünya genelinde tüketilen gıdaların yaklaşık yüzde 25'inin uluslararası piyasalarda işlem gördüğüne dikkati çeken Chatham House uzmanları, önlemler alınmadığı takdirde gıda tedariğini ve fiyatlarının öngörülemeyen krizlere ya da iklim değişikliğine savunmasız hale geleceğini vurguladı.

Raporda, Rusya, Ukrayna ve ABD gibi büyük üretim bölgelerindeki "zayıf ve yaşlanan" altyapıyı iyileştirmek için bir an önce harekete geçilmesi gerektiği belirtilerek, dar boğazlardaki alt yapının da gezegen ısındıkça sayısı artacak doğal felaketlerle baş edemeyeceği vurgulandı.

Uzmanlar raporda ilgili hükümetlere, "iklim dirençli" altyapıya yatırım yapma tavsiyesinde bulundu.