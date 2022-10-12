İklim değişikliği, maymunları ve lemurları ağaçlardan yere indirebilir

Maymunlar ve lemurlar genellikle ağaçlarda dolaşırken, iklim değişikliği yüzünden gölge ve su arayışı ile artık daha çok yerde gezebilirler.

San Diego Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı İttifakı’ndan araştırmacılar; primatların, sıcaklıklar yüzünden gölge ve su arayışına gireceğini ve orman zemininde dolaşmaya başlayacağını söylüyor.

Araştırmacılar, bu hareket yüzünden hayvanların insanlarla ve diğer canlılarla etkileşimlerinin artacağını düşünüyor. Çalışmanın baş yazarı Dr Timothy Eppley, “Yerde daha fazla zaman geçirmenin bazı primatları ormanların bozulmasından ve iklim değişikliğinin etkilerinden koruması olası; bununla birlikte, daha az adapte olabilen türler için, hayatta kalmalarını sağlamak için hızlı ve etkili koruma stratejileri gerekli olacaktır” diyor.

Çalışmada, dünya çapında 124 kurumdan 118 ortak yazar, sıcaklıkların primatlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir araya geldi.

Dr Eppley, “Bu çalışma, ağaçta yaşayan bazı primat popülasyonlarının yerde daha fazla zaman geçirdiğini nasıl fark ettiğimiz konusunda meslektaşlarımız arasında yapılan bir tartışmayla başladı” dedi.

Uluslararası ekip, Amerika ve Madagaskar’daki 68 bölgede 47 maymun ve lemur türü üzerinde 150 bin saatten fazla gözlem verisini analiz etti. Analizleri, daha az meyve tüketen ve büyük sosyal gruplarda yaşayan primatların yere inme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çalışma ayrıca, insanlara daha yakın yaşayan primat popülasyonlarının yere taşınma olasılığının daha düşük olduğunu buldu.

Araştırmacılar, bu geçişin maymunları ve lemurları tehlikeye sokabileceği konusunda uyarıyorlar.