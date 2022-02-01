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İklim değişikliği nedeniyle Bangladeş halkı göç ediyor

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İklim değişikliği nedeniyle Bangladeş’in kıyı kesimlerinde deniz seviyesinin yükselmesi, tarım alanlarında tuzluluk oranının artması bölge halkını yeni çareler aramaya yöneltti.
İklim değişikliği nedeniyle Bangladeş halkı göç ediyor

İklim değişikliği nedeniyle Bangladeş’in kıyı kesimlerinde deniz seviyesinin yükselmesi, tarım alanlarında tuzluluk oranının artması bölge halkını yeni çareler aramaya yöneltti. Bu sebeple bölge halkı başkent Dakka’ya göç ediyor.

Bangladeş’in kıyı kesimlerinde yaşayanlar iklim değişikliğinin bölgedeki yaşamı etkilemesinin ardından başkent Dakka’ya göç ediyor.

Dünya Bankası verilerine göre her yıl 400 bin kişi, köylerinden ayrılıyor. Her gün yaklaşık bin kişi ise evlerini terk ederek başkent Dakka’ya akın ediyor.

Yaşadıklarını alanları geride bırakarak Dakka’ya gelen Bangladeşliler, sokaklarda kalıyor.

Eğitim ve sağlık haklarından yararlanamayan Bangladeşli çocuklar ise, tüm vakitlerini gecekondularda geçiriyor.

Ülkede 2014 yılında yapılan araştırmaya göre, Dakka’da 3 bin 393 gecekondu bulunuyor.

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