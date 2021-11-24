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İklim Değişikliği Yuva Yıkıyor: En Sadık Tek Eşli Canlılardan Albatroslar Daha Sık ‘Boşanıyor’

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Doğadaki en sadık tek eşli canlılardan biri albatroslar artık daha sık ‘boşanıyor‘. Bilim insanları kuşların ömürlük partnerlerinden ayrılmasının sorumlusunun küresel ısınma olduğunu söylüyor.
İklim Değişikliği Yuva Yıkıyor: En Sadık Tek Eşli Canlılardan Albatroslar Daha Sık ‘Boşanıyor’

Britanya’daki bağımısız bilim akademisi Royal Society araştırmasına göre iklim değişikliği ve ısınan sular albatrosların ayrılma oranlarını artırdı.

Çalışma için Falkland Adaları’nda doğada yaşayan 15 bin 500 çift albatros nüfusu 15 yıl boyunca izlendi.

Normalde bir partner seçtikten sonra albatrosların yalnızca yüzde 1 ila 3’ü ayrılır. Ancak denizlerin sıcaklığında olağandışı yükselmeler nedeniyle bu ortalama giderek yükseldi ve artık çiftlerin yüzde 8’i ayrılıyor.

Deniz kuşları için daha sıcak sular daha az balık, daha az yemek ve daha zorlu çevresel koşullar demek. Aynı zamanda daha az yavrunun hayatta kalması anlamına geliyor. Stres hormonu yükselen kuşlar avlanmak için daha uzaklara gitmek zorunda kalıyor.

Ortalama 50-60 yıl yaşayan albatroslar gençlik dönemlerinde eşlerine kur yapmak için dans etmeyi öğrenir, olgunluğa girerken uzun yıllar süren evden uzak yolculuklara çıkar. Genellikle ömürlük çiftleşir ve uzun aradan sonra partnerleriyle bir araya gelince sesli bir kutlama yaparlar.

Ancak şimdi iklim krizinin neden olduğu stresle, yemek bulmak için daha uzun süre uğraşıyor ve devamlı seyahat eden partnere sahip olmanın lojistik zorluklarını yaşıyorlar. Bazıları bu şartlar altında ilişkilerini sürdürmekte zorlanıyor.

Araştırmanın yazarlarından Lizbon Üniversitesi’nden Francesco Ventura ısınan sular ile albatrosların ayrılma oranlarındaki artış arasında bir bağ olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Albatrosların üremede başarısız olduklarında ayrılmalarını beklenen bir sonuç olduğunu anlatan Ventura, çiftin yavrusu olmadığında ayrılma ihtimallerinin arttığını söyledi.

Daha az yemek daha fazla başarısız üremeye neden olabilir. Ancak araştırmacılar artan su sıcaklığının ekstra bir etkisi olduğunu gördü. Çiftler üremeyi başarsa bile boşanma oranlarının artıyordu.

Ventura bunun iki olası nedenini şöyle açıkladı: “Isınan sular kuşların avlanmak için daha uzun süre ve daha uzağa uçması anlamına geliyor. Çiftleşme mevsimi için zamanında dönemeyen kuşların partnerleri yeni birini buluyor olabilir. Bir diğer olası neden de daha sıcak sular ve daha zorlu çevresel şartların albatrosların stres hormonlarını artırması. Bunu hisseden kuşlar partnerlerini suçluyor olabilir.”

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