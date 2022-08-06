İklim değişikliği yüzünden “istilacı balıklar” geldi

Fileleftheros gazetesi, “Cyprus Marine and Maritime Institute” yetkilisi, biyolog ve araştırmacı Luis Hacıyoannu’nun açıklamasına göre, deniz ısısında normalin üzerinde artış yaşandığını ve bu durumun, istilacı balık türlerinin çoğalmasına neden olduğunu kaydederek, mercan balıklarının ölmeye başladığını ve genel olarak çevrenin tehdit altında olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Hacıyoannu, doğru bilgilendirme ve radikal eylemler yapılması gerekliliğinin altını çizerken, aslan balığı örneğini verdi ve 10 sene önce ilk aslan balığı tespit edildiğinde, bu balıkları denizden yok etmek için izin istediklerini, ancak mekanizma devreye girene kadar 2 sene geçtiğini ve şimdi nüfusu çoğalan bu balıkların denizden uzaklaştırılmasının imkansız olduğunu belirtti.