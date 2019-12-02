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''İklim değişikliğinde dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyoruz''

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BM İklim Konferanslarının 25'incisi bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başlıyor. Konferansın hedefleri arasında küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması yer alıyor.
''İklim değişikliğinde dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyoruz''

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'na katılan 196 ülkeden delegeler Paris Anlaşması çerçevesinde 2020 yılına kadar hayata geçirmeyi planladıkları iklim koruma tasarılarını sunacak. 2015 yılı sonunda kabul edilen Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulmasını ve fosil yakıt kullanımını azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmeyi hedefliyor.

Zirvenin ana temalarından bir diğeri ise uluslararası ticaretin iklime zarar vermeden hangi kurallara göre işleyebileceği sorusu olacak. Diğer yandan iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi mali zararlara sebebiyet veren kuraklık ya da fırtına gibi doğa olayları da tartışılacak.

''Geri dönüşü olmayan nokta artık uzakta değil''

Konferansın ilk gününde açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yapması bekleniyor. Konferans öncesinde konuşan Guterres, ''Son beş yılda kaydedilen hava sıcaklıkları şimdiye kadar görülen en sıcak rakamlar oldu. Bunlar artık ufukta iklim değişikliğiyle mücadelede geri dönüşün olmadığının belirtileri'' ifadelerini kullandı.

Zirve Şili’de çıkan olaylar sonrasında İspanya’ya taşındı

İspanya'nın başkenti Madrid’de başlayan Birleşmiş Milletler COP25 İklim Konferansı'na 196 ülkeden delegelerin yanı sıra Avrupa Birliği'nden ve uluslararası birçok organizasyondan temsilci katılıyor. Katılımcılar arasında iklim aktivisti Greta Thunberg de var. 2020'den itibaren Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi beklenen ABD ise bu karara rağmen konferansa bir heyet gönderdi. 

Konferansa Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt başkanlık ediyor. Şili'de yapılması planlanan konferans ülkede haftalardır gündemi belirleyen protestolar nedeniyle Madrid'e alınmıştı.

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