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İklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler belli oldu

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176 ülkeden alınan kamuya açık veri kümelerinin yeni bir analizi, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde iklim değişikliği ile toksik kirlilik etkisi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı.
İklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler belli oldu

176 ülkeden alınan kamuya açık veri kümelerinin yeni bir analizi, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde iklim değişikliği ile toksik kirlilik etkisi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Indiana’daki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar; bir ülkenin, zehirli hava kirliliği riski altında olması halinde küresel ısınmadan da etkileneceğini keşfettiler.

Ayrıca araştırma; zehirli hava kirliliği konusunda yüksek risk altındaki ülkelerin üçte birinin dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ettiği de ortaya çıkardı. Bu da milyarlarca insanın risk altında olduğu anlamına geliyor.

SİNGAPUR, RUANDA, ÇİN…

En fazla risk altında olan ülkeler arasında ise Singapur, Ruanda ve Çin yer alırken bu ülkelerin riski azaltmak için daha sert çevre politikaları uygulamaları gerektiği belirtildi.

Araştırmacılar, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ilk on ülke listesini çıkardılar. İklim değişikliği riskini dengelemek için çalışmalar yapması gerekenler arasında Singapur, Ruanda ve Çin’in yanı sıra Hindistan, Solomon Adaları, Butan, Botsvana, Gürcistan, Kore Cumhuriyeti ve Tayland da yer aldı.

Araştırma yazarları, iklim değişikliği ve kirlilikten kaynaklanan riskin büyüklüğünü ve dağılımını ayrı ayrı anlamak için daha önce çok sayıda çalışma yapıldığını söyledi: “Bu iki tür çevresel riskin mekansal dağılımının benzer olup olmadığını bilmek istedik ve ne yazık ki sonuçlarımız genel olarak öyle olduklarını söylüyor.”

İklim değişikliği ve toksik kirlilik etkileşime girerek sıcaklıkların artması, sıcaklıkla ilişkili hastalık ve ölüm oranlarının artırması gibi daha da kötü sorunlar yaratıyor.

Önceki araştırmalar, düşük gelirli ülkelerin toksik kirlilik ve iklim değişikliğinden yüksek gelirli ülkelere göre daha yüksek risklerle karşı karşıya olduğunu da göstermişti.

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