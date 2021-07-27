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İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor

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Bilim insanları, küresel iklim araştırmaları hakkında uzun zamandır beklenen bir güncellemeyi sonuçlandırmak için Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli adı altında çevrimiçi olarak bir araya geldi.
İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor

Bilim insanları, küresel iklim araştırmaları hakkında uzun zamandır beklenen bir güncellemeyi sonuçlandırmak için Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli adı altında çevrimiçi olarak bir araya geldi. Görüşmelerde özellikle son dönemlerde yaşanan aşırı iklim olaylarına odaklanılması gerektiği vurgulandı.

Son birkaç haftada; Orta Çin ve Avrupa’da benzeri görülmemiş yağmurlar ve ardından ölümcül sel felaketinin yaşanması; Kanada, Finlandiya ve İrlanda’da tropikal sıcaklıkların görülmesi; ABD’nin batısında ve Brezilya’nın bazı bölgelerinde rekor kuraklığın yanı orman yangınlarının yaşanması bilim insanlarının dikkat çektiği iklim olaylarından birkaçı.

DEĞERLER, BEKLENENİN ÜSTÜNDE

Panel sırasında paylaşılan ve Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; bilim insanları, önümüzdeki otuz yıl içinde rekor kıran ısı dalgalarının, son 30 yıla göre iki ila yedi kat daha sık hale gelebileceğini bildirdi.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden Erich Fischer da 2021’de görülen kayıtların, gelecek on yılda görmeyi bekledikleri artışların bile üstünde olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, çalışma için en az yedi gün süren iklim modellemesini kullandılar ve elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalacak toplulukların bu tür aşırılıklara hazırlanmaları gerektikleri konusunda uyardılar.

“KÜRESEL ISINMAYI KENDİ GÖZLERİNİZLE GÖRÜYORSUNUZ”

East Anglia Üniversitesi’nden iklim bilimci Corinne Le Quere, “Küresel ısınma öngörülmüştü, ancak şimdi bunu kendi gözlerinizle görüyorsunuz” dedi.

Çalışma, sera gazı emisyonlarının agresif bir şekilde kesilmesi halinde, rekorları aşma olasılığının zamanla düşeceğini belirtiyor.

İklim bilimcisi Rowan Sutton yaptığı açıklamada, “Rekor değerler konusunda dayanıklılık oluşturmak ve toplumu daha önce hiç yaşanmamış koşullara uyarlamak büyük bir zorluk” dedi.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden iklim bilimci Michael Mann ise “İklim değişikliğinin beklenenden daha hızlı ilerlemesi o kadar da önemli değil; ısınma, onlarca yıl önceki tahminlerle doğru orantılı. Sorun, daha ziyade, bazı etkilerin bilim insanlarının tahmin ettiğinden daha büyük olması” dedi.

Geçen ay Kanada’daki sıcak hava dalgası yüzlerce insanı öldürdü. Ülkenin 1937’de kırılan önceki rekorunun üzerinde sıcaklıklar yaşandı.

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