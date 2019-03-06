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İklim Için 15 Mart’ta Genel Grev, 16 Mart’ta ‘Yüzyılın Yürüyüşü’

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Onlarca ülkede gençlerin öncülüğünde 15 Mart günü iklim için genel greve gidilecek, 16 Mart’ta ise Fransa’da ‘yüzyılın yürüyüşü’ yapılacak.
İklim Için 15 Mart’ta Genel Grev, 16 Mart’ta ‘Yüzyılın Yürüyüşü’

Onlarca ülkede gençlerin öncülüğünde 15 Mart günü iklim için genel greve gidilecek, 16 Mart’ta ise Fransa’da ‘yüzyılın yürüyüşü’ yapılacak.

Belçika’da 2 Aralık’tan bu gençler her hafta dersleri boykot ederek sokaklara çıkıyor. Bu eylem, daha sonra bir çok Avrupa ülkesine yayıldı. İklim için eylemler, İsveçli kız çocuğu Greta Thunberg’in “iklim için eğitimde grev” sloganıyla başlattığı eylemlerden ilham aldı.

Daha sonra Thunberg tarafından 15 Mart’ta uluslararası greve gidilmesi çağrısına onlarca ülkeden destek geldi.

En az 43 ülkenin gençleri greve gideceklerini bildirdi. Belçika’da toplumun tüm kesimlerinden greve destek çağrıları geldi. Merkezi sendikalar, akademiler ve çok sayıda profesör bildiriler yayınlayarak desteklerini ifade ettiler.

FRANSA’DA 15 VE 16 MART’TA SOKAKLARA ÇIKILACAK

Fransa’da 140 örgüt, “Yüzyılın yürüyüşüne” çağırdı. Fransızlar 15 ve 16 Mart günleri sokaklara çıkacaklar. Gençlerin öncülüğündeki eylemlerde, küresel ısınmaya karşı somut tedbirler alınması istenirken, hükümetlerin eylemsizliği protesto edilecek.

Aralarında Attac gibi küreselleşme karşıtı hareket, Greenpeace gibi çevreci hareketler ve Ni Pute Ni Soumise gibi kadın örgütlerinin olduğu 14 organizasyon, Facebook üzerinde yayınladığı bildiride, “Bizim baharımız iklim ve sosyal bahar olacak” denildi.

Fransız örgütler, “16 Mart’ta iklim adaleti için Yüzyılın Yürüyüşü’nü tarihin en büyük eylemi yapalım” çağrısında bulundu.

Örgütler, “15 Mart günü gençlik Fransa ve dünya genelinde grevde olacak. 16 Mart’ta ‘artık yeter’ demek ve acil değişimler talep etmek için birlikte yürüyeceğiz” dedi.

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