İklim konferansında servis edilen lüks yiyecekler tartışma konusu oldu

Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi (COP27) başladı. Zirvede, liderler ve katılımcılar için hazırlanan lüks yiyecekler ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi (COP27) başladı. Yaklaşık 120’den fazla dünya lideri ile 40 binden fazla katılımcının yer almasının beklendiği zirve, 18 Kasım’a kadar sürecek.

İklim krizinin etkilerini azaltmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak gibi hedeflerin tartışılacağı zirvede dünya liderlerine sunulacak lüks yiyecekler gündem oldu.

Konferansın düzenleneceği merkezde servis edilecek yiyeceklerin listesinin ortaya çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi. Buna göre, 12 günlük zirve boyunca katılımcıları, zirveye ev sahipliği yapan merkezde oldukça zengin bir menü bekliyor.

BİNLERCE LİRALIK TABAKLAR

İklim krizine çözüm bulmak isteyen liderler, burada 50 dolara (yaklaşık 930 TL) deniz ürünleri ile hazırlanan bir başlangıç tabağını tadabilecek. Hemen ardından ise 100 dolara (yaklaşık 1860 TL) sığır madalyon ve yanında patates sote veya 40 dolara (744 TL) kremalı somon tercih edebilecek.

Yemeklerin yanında sınırsız içki için delegelerden 50 dolar (yaklaşık 930 TL) istenecek. Servis edilecek kokteyl fiyatlarının da 125 dolara (yaklaşık 2340 TL) kadar yükseldiği açıklandı.

‘YÜZÜMÜZE BİR TOKAT GİBİ İNDİ’

Geçen yıl Glasgow’da düzenlenen COP26 zirvesinde, katılımcılardan bazıları et yeme ve uçuş alışkanlıklarının gezegen üzerindeki etkilerine değinmişti.

Hayvan ve iklim adaleti için kampanya yürüten Animal Rebellion isimli bir sivil toplum örgütü, İklim Zirvesi’nde servis edilecek menüyle ilgili ‘Yüzümüze bir tokat gibi indi.’ ifadelerinde bulunurken, gönüllü Nathan McGovern, “Yine her zamanki gibi bir sürü söz verilip hiçbir adım atılmayacak.” dedi.

Menü ortaya çıkmasının ardından kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kişi, gezegene asıl zarar verenlerin lüks jetlerine binip, lüks yiyecekler yiyenler olduğunu savunan mesajlar atarken, bazıları da ‘Bu nasıl çevrecilik?’ ‘Hani çevreyi koruyorduk?’ gibi sorular yöneltti.

Liderlerin, iklim zirvelerine özel jetleri ile katılmaları daha önce de uzun süre tartışılmıştı.