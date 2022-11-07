  • BIST 4.326,91
  • Altın 1004.225
  • Dolar 18.586
  • Euro 18.5935
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

İklim konferansında servis edilen lüks yiyecekler tartışma konusu oldu

» »
Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi (COP27) başladı. Zirvede, liderler ve katılımcılar için hazırlanan lüks yiyecekler ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İklim konferansında servis edilen lüks yiyecekler tartışma konusu oldu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi (COP27) başladı. Yaklaşık 120’den fazla dünya lideri ile 40 binden fazla katılımcının yer almasının beklendiği zirve, 18 Kasım’a kadar sürecek.

İklim krizinin etkilerini azaltmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak gibi hedeflerin tartışılacağı zirvede dünya liderlerine sunulacak lüks yiyecekler gündem oldu.

Konferansın düzenleneceği merkezde servis edilecek yiyeceklerin listesinin ortaya çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi. Buna göre, 12 günlük zirve boyunca katılımcıları, zirveye ev sahipliği yapan merkezde oldukça zengin bir menü bekliyor.

BİNLERCE LİRALIK TABAKLAR

İklim krizine çözüm bulmak isteyen liderler, burada 50 dolara (yaklaşık 930 TL) deniz ürünleri ile hazırlanan bir başlangıç tabağını tadabilecek. Hemen ardından ise 100 dolara (yaklaşık 1860 TL) sığır madalyon ve yanında patates sote veya 40 dolara (744 TL) kremalı somon tercih edebilecek.

Yemeklerin yanında sınırsız içki için delegelerden 50 dolar (yaklaşık 930 TL) istenecek. Servis edilecek kokteyl fiyatlarının da 125 dolara (yaklaşık 2340 TL) kadar yükseldiği açıklandı.

‘YÜZÜMÜZE BİR TOKAT GİBİ İNDİ’

Geçen yıl Glasgow’da düzenlenen COP26 zirvesinde, katılımcılardan bazıları et yeme ve uçuş alışkanlıklarının gezegen üzerindeki etkilerine değinmişti.

Hayvan ve iklim adaleti için kampanya yürüten Animal Rebellion isimli bir sivil toplum örgütü, İklim Zirvesi’nde servis edilecek menüyle ilgili ‘Yüzümüze bir tokat gibi indi.’ ifadelerinde bulunurken, gönüllü Nathan McGovern, “Yine her zamanki gibi bir sürü söz verilip hiçbir adım atılmayacak.” dedi.

Menü ortaya çıkmasının ardından kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kişi, gezegene asıl zarar verenlerin lüks jetlerine binip, lüks yiyecekler yiyenler olduğunu savunan mesajlar atarken, bazıları da ‘Bu nasıl çevrecilik?’ ‘Hani çevreyi koruyorduk?’ gibi sorular yöneltti.

Liderlerin, iklim zirvelerine özel jetleri ile katılmaları daha önce de uzun süre tartışılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UNESCO: İklim değişikliği yüzünden 2050’de buzul kalmayacak03 Kasım 2022 Perşembe 22:58
  • Fransa en sıcak sonbaharını geçirdi03 Kasım 2022 Perşembe 12:59
  • Küresel ısınma sebebiyle İskenderiye sular altında kalacak02 Kasım 2022 Çarşamba 21:33
  • Harry Potter karakteri Dobby için çevrecilerden çağrı02 Kasım 2022 Çarşamba 20:26
  • Johnny Sins uzayda cinsel ilişki için Elon Musk’a seslendi02 Kasım 2022 Çarşamba 00:58
  • Esrarengiz bir kaynak, Dünya'yı radyasyon yağmuruna tutuyor01 Kasım 2022 Salı 22:51
  • 'Gezegen katili' asteroid Dünya'yı tehdit ediyor01 Kasım 2022 Salı 21:13
  • İsveç’te hayvanat bahçesinden kaçan dev kral kobra, bir hafta sonra geri döndü31 Ekim 2022 Pazartesi 12:54
  • Dünya atmosferi karanlık maddeyi tespit etmek için kullanılabilir31 Ekim 2022 Pazartesi 11:11
  • ABD hükümeti tanımlanamayan cisimlerin uzaylı olduğunu reddetti29 Ekim 2022 Cumartesi 22:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti