İklim krizi ağaçları tehdit ediyor

İklim krizinin etkisiyle artan sıcaklık ve düşen nem oranları binden fazla ağaç türünü tehdit ediyor. İngiltere merkezli Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, risk altındaki ağaçlar arasında şehirlerde sıklıkla gördüğümüz meşe, akçaağaç, kavak, karaağaç, çam ve kestane gibi türler var.

Atmosfere salınan sera gazları, küresel ısınma, değişen iklim koşulları, küresel iklim krizi, yeryüzündeki canlı türlerini tehdit ediyor.

Dünyanın oksijen kaynağı ağaçlar da risk altında. İngiltere merkezli Nature Climate Change dergisinde çarpıcı bir araştırma yayımlandı.



Araştırmaya göre iklim krizinin etkisiyle artan sıcaklıklar ve düşen nem oranları binden fazla ağaç türünü tehdit ediyor.



Araştırmacılar, küresel ısınmanın sokaklara ve parklara dikilen ağaçlar üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek için 78 ülke ve 164 kentteki 4 bin 129 ağaç ve çalının kaydedildiği Küresel Kent Ağacı Envanteri veritabanını kullandı.

Hava ısındıkça risk altındaki türlerin sayısı artacak

Araştırma kapsamında incelenen şehirler arasında Türkiye'den sadece Trabzon bulunuyor.



Risk altındaki ağaçlar arasında şehirlerde sıklıkla gördüğümüz meşe, akçaağaç, kavak, karaağaç, çam ve kestane gibi türler var. Araştırmaya göre hava daha da ısındıkça ve kurudukça risk altındaki türlerin sayısı da artacak.



Araştırmaya göre günümüzde yüzde 65 olan risk altındaki ağaçların oranı 2050'de yüzde 76'ya yükselebilir.