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‘İklim krizi milyonlarca kişiyi köleliğe ve insan kaçakçılığına zorluyor’

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Araştırmacılar, Kuzey Gana’daki kuraklığın genç erkek ve kadınları büyük şehirlere göç etmeye yönlendirdiğini tespit etti.
‘İklim krizi milyonlarca kişiyi köleliğe ve insan kaçakçılığına zorluyor’

Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü (IIED) ve Anti-Slavery International (Uluslararası Kölelik Karşıtlığı) tarafından yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin meydana getirdiği şiddetli kuraklık ve güçlü kasırgalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın, önümüzdeki on yıllarda modern kölelik ve insan kaçakçılığı riskiyle karşı karşıya kalacağını ortaya çıkardı.

Yayımlanan raporda, iklim krizinin tetiklediği sel, kuralık ve mega yangınlar dahil olmak üzere meydana gelen felaketlerin, halihazırda yoksulluk içerisinde yaşayan halkların geçim kaynakları üzerinde yıkıcı bir etki yarattığı vurgulanırken, bu durumun insanlar köleliğe karşı daha savunmasız hale getirdiği vurgulandı.

KÖYDEN KENTE GÖÇ ARTIYOR

Araştırmacılar, Kuzey Gana’daki kuraklığın genç erkek ve kadınları büyük şehirlere göç etmeye yönlendirdiğini tespit etti. Bu göç sonucu pek çok kadının hamal olarak çalışmaya başladığı, bu kadınların cinsel sömürüye uğradığı ve hatta insan tacirlerinin eline düştüğü bilgisi paylaşıldı. Ülkede, maddi yetersizlikler nedeniyle insan ticareti ve borçlanmanın her geçen gün arttığı, kişilerin borçlarını ödemek için ise modern bir kölelik yaşadıkları aktarıldı.

Raporda, Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Bangladeş sınırındaki Sundarbans’da, şiddetli kasırgaların sellere neden olarak tarım için uygun arazileri azalttığı aktarılırken, iklim felaketlerine eğimli bölgelerde kaçakçıların ve insan tacirlerinin, iş ve gelir bulmak için Hindistan sınırını geçmek isteyen kişileri hedefledikleri bildirildi.

‘DOMİNO ETKİSİ YARATIYOR’

Anti-Slavery International’ın yetkili isimlerinden Fran Witt,  raporla ilgili yaptığı açıklamada, “Araştırmamız, iklim değişikliğinin milyonlarca insanın yaşamı üzerindeki domino etkisini gösteriyor” dedi. Witt, “Aşırı hava olayları çevresel yıkıma katkıda bulunuyor, insanları evlerini terk etmeye zorluyor ve onları insan ticareti, sömürü ve köleliğe karşı savunmasız bırakıyor” diye konuştu.

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