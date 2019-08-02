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İklim Krizi - Temmuz 2019, dünyada bugüne dek 'kaydedilen en sıcak ay' olabilir

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Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.
İklim Krizi - Temmuz 2019, dünyada bugüne dek 'kaydedilen en sıcak ay' olabilir

BBC

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nde (C3S) yapılan değerlendirmede, bu yıl Temmuz ayındaki hava sıcaklığının, 2016'daki en sıcak ay rekorunu yenileyebileceği kaydedildi.

Temmuz 2016'da tüm dünyada ortalama hava sıcaklığı 16,67 santigrat derece olmuştu.

Bu yılın Temmuz rakamlarının ise C3S'nin 40 yıllık kayıtlarındaki en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Birçok farklı kurumun verileriyle kıyaslanan Haziran ayı rakamları da o ay bakımından dünya çapında rekor seviyeye ulaşıldığını göstermişti.

Bilim insanları bu verileri küresel ısınmanın göstergeleri olarak görüyor.

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Yeni rekorlar ihtimali artıyor

Araştırmacılar bu yılki rekor hava sıcaklıklarını doğrudan iklim değişikliğiyle ilişkilendiremese de, bilim insanları, insan faaliyetlerinden kaynaklı karbon salımının hava sıcaklığını etkilediği ve yeni rekorları olası kıldığını düşünüyor.

Copernicus'tan Dr. Freja Vamborg, diğer yıllara kıyasla 2019'da hemen her ayın hava sıcaklığında yüksek dereceler kaydedildiğini belirterek "Sera gazı salımını engelleme konusunda bir şey yapmazsak bu eğilim devam edecek" diyor.

Genel olarak Temmuz ayı yılın en sıcak ayı oluyor ancak bu yıl ayrıca Avrupa, ABD ve Arktik bölgesi sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldı.

1850-1900 dünya ortalamasına kıyasla Temmuz 2019'da hava sıcaklığı 1,2 santigrat derece arttı.

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1850-1900 dünya ortalamasına kıyasla Temmuz ayı hava sıcaklığı artışı (santigrat derece)

Avrupa'da rekor seviyeler

Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırıldı.

Alaska'da altı gün üst üste termometreler 26 derecenin üstünü göstererek önceki rekorları aştı.

Rusya'nın kuzeyinde Arktik bölgede milyonlarca hektarlık alanda yangın çıktı.

Hindistan'da su sıkıntısı baş gösterdi, Japonya'da 5 bin kişi sıcağın etkisiyle hastanede tedavi altına alındı.

Hristiyan yardımlaşma kurumundan (Christian Aid) Dr Katherine Kramer, "Karbon salınımının artmasına izin verirsek hava sıcaklığının çok daha arttığı bir dünya bizi bekliyor" diyor ve ekliyor:

"Şimdiye kadar bu, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların bir süredir yaşadığı bir gerçeklikti; ama şimdi sıcaklık rekorları gelişmiş ülkeleri de etkiliyor."

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Hava sıcaklığı ile ilgili kayıtlar 1880'e kadar uzanıyor. ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi verilerine göre, bu yılın temmuz ayı öncesinde en sıcak Temmuz 2016'da yaşanmıştı.

Daire, en sıcak 10 Temmuz ayının 9'unun 21. yüzyıla ait olduğunu vurguluyor.

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) verileri ise 2016 ve 2017 yılları Temmuz aylarının en sıcak ay olduğunu gösteriyor.

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Bu iki kurumun 2019 Temmuz verileri ise bu ay ortasında kesinlik kazanacak.

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