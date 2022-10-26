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İklim raporu yayınlandı: Haftada iki hamburger tüketin!

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Küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak için yapılan iklim faaliyetlerinin gelecek 10 yılda hangi alanlarda hızlandırılması gerektiği ortaya koyan İklim Faaliyetleri Durumu 2022 Raporu bugün yayınlandı.
İklim raporu yayınlandı: Haftada iki hamburger tüketin!

ABD Merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü, bugün iklim faaliyetlerinin son durumunu içeren İklim Faaliyetleri Raporu 2022'yi yayınladı. 2030 ve 2050 yıllarına kadar küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak için belirlenen 40 göstergeden hiçbirinin, 2030 hedeflerine ulaşma yolunda olmadığı ifade edilen raporda, sadece 6 göstergenin umut verici durumda olduğu ancak onların da yavaş ilerlediği belirtildi.

21 göstergenin doğru yönde ancak yetersiz hızda ilerlediği, 5 göstergenin tamamıyla yanlış yönde ilerlediği ve 8 göstergeyi değerlendirmek için verilerin son derece yetersiz olduğu ifade edildi.

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“HAFTADA 2 HAMBURGER”

Rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynağı üreten teknolojilerin benimsenmesini ve elektrikli araçların gelişme göstermesini umut vadeden gelişmeler olarak değerlendiren raporda, bu gelişmelerin tek başına yeterli olmadığının altı çizildi. Rapor, iklim hedeflerine ulaşmak için örneğin et tüketimini haftada 2 hamburgere düşürülmesi ve sağlıklı diyetlere 5 kat daha hızlı geçiş yapılması gerektiğini tavsiye ederek büyük kentlerde toplu taşıma sistemlerini 6 kat daha hızlı gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Yılda ortalama 925 kömür santralinin devre dışı bırakılmasına eşdeğer olarak kömürden elektrik üretimini 6 kat daha hızlı devre dışı bırakılması, 2030 yılına kadar her yıl kabaca Güney Kore büyüklüğünde bir alanın ağaçlandırılması tavsiyelerden birkaç tanesi.

KÜRESEL ISINMAYI 1.5 DERECEDE SINIRLAMA PENCERESİ HIZLA KAPANIYOR

Raporda, küresel ısınma faaliyetlerinin gidişatının yetersizliği konusunda “Ulusal 2030 iklim taahhütleri, tam olarak uygulansa bile, ısınmayı 1.5 derece ile sınırlama penceresi hızla kapanıyor ve kabaca 2.4 derece ila 2.8 dereceye ilerliyor” uyarısı yapıldı.

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