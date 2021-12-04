  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

İkmaller Yapılıyor. Öğleden Sonraya Tüm İstasyonlarda Benzin Ve Mazot Olacak

» »
Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal: “ İkmaller Yapılıyor. Öğleye Veya Öğleden Sonraya Tüm İstasyonlarda Benzin Ve Mazot Olacak''
İkmaller Yapılıyor. Öğleden Sonraya Tüm İstasyonlarda Benzin Ve Mazot Olacak

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, benzin istasyonlarına ikmallerin yapıldığını belirterek, “Şu anda ikmaller yapılıyor. Öğleye veya öğleden sonraya tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Çağdal, birçok benzin istasyonuna ikmal yapıldığını, gün içerisinde her istasyonda benzin ve mazot olacağını söyledi.
Levent Çağdal, “Şu anda ikmaller yapılıyor. Öğleye veya öğleden sonraya tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” dedi.

Ülkede, 1 Aralık'tan beri akaryakıt tedariğindeki sorun nedenıyle sıkıntılar yaşanıyor.  Akaryakıt istasyonlarında  bazı petrol ürünleri bittiği için satışı yapılamıyor. Sabah saatlerinde  akaryakıt istasyonlarının önlerinde araç kuyrukları da gözlemlendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun dün yaptığı açıklamada, ülkedeki yakıt sıkıntısının giderildiğini Alpet’in yakıt gemisinin adaya geldiğini ve tedarikin tamamlandığını, K-Pet’in gemisinin de dün ülkeye varacağını bildirmişti.
Art arda gemi varışlarının planlandığını da söyleyen Bakan Atun, her iki şirketten de önümüzdeki haftaya denk gelecek şekilde ikişer geminin daha gelişinin planlanmasını istediklerini ve bunun teyidini aldıklarını ifade etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın milletvekili sayısının istenilen düzeyde değil04 Aralık 2021 Cumartesi 12:18
  • KKTC'nin "KARA KUTUSU" açıklıyor, 5 devlet görevlisinin adı geçiyor!04 Aralık 2021 Cumartesi 10:20
  • KKTC'de bu da oldu! Cenazeler karıştı! Yanlış cenaze yanlış mezara gömüldü!04 Aralık 2021 Cumartesi 10:16
  • Sibel Tatar, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti04 Aralık 2021 Cumartesi 10:12
  • Tatar: Engelli Vatandaşlarımız Hiçbir Zaman Yalnız Değildirler03 Aralık 2021 Cuma 21:38
  • Sibel Tatar: Seçim Sonrası Oluşacak Yeni Meclis’te, Özel Eğitim Yasası İvedilikle Hayata Geçirilmeli03 Aralık 2021 Cuma 21:21
  • Tatar, BM Aracılığıyla Katolik Dünyasının Ruhani Lideri Papa Francis'e Gönderdiği Mektupta KKTC'ye Ziyaret Davetini Yineledi03 Aralık 2021 Cuma 21:13
  • Pilli: Engelli Vatandaşlarımızın Hayatlarını Kolaylaştırmak Görevimiz03 Aralık 2021 Cuma 21:08
  • Avrupa Komisyonu’ndan Gereksinimi Olanlara Eğitim Düzenleniyor03 Aralık 2021 Cuma 21:02
  • CTP'nin tartışmalı Kontenjan adayı açıklama yaptı, Federasyonu savunuyorum demedi!03 Aralık 2021 Cuma 19:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti