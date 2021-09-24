"İktidar, ekonomik dengelerin bozulması zayıfladığını artık kendisi de kabullenmeye başladı, seçmeni AKP’yi terk ediyor"

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, bugünkü köşe yazısında iktidar ve muhalefetin odak noktasının “partisiz seçmen” olduğunu yazdı.

Ekonomik dengelerin bozulmasıyla birlikte yaşanan fiyat artışlarının, AKP iktidarını zayıflattığını; bu durumun iktidar çevrelerince de kabullenilmeye başlandığını anlatan Eş, “Seçmeni AKP’yi terk ediyor” ifadesini kullandı. Bir önceki seçimde, oy tercihi belli olmasına karşın, şu anda fikri sorulduğunda henüz düşüncesi netleşmemiş bir seçmen kitlesi olduğunu söyleyen Sertaç Eş, “İnandırıcılığı yüksek kaynaklar, ‘Askıda seçmenin’ yüzde 23’ler düzeyinde olduğuna dikkat çekiyor. Kendisini askıda tutan bu seçmenin tamamına yakınının son genel seçimde tercihini iktidardan yana kullandığı da biliniyor” diye yazdı.

“Bu nedenle iktidar ve muhalefetiyle siyasetin odaklandığı güncel nokta partisiz seçmen” diyen Eş, bu seçmen grubu üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Eş, “Kararsız seçmenin kritik konumu, erken seçim tartışmalarını geri plana itmiş durumda. İkna girişiminde taraflardan birisinin sağlayacağı başarı kitlesel kaymayı gündeme getirebilir” diye öngörüde bulundu.

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