İktidar milletvekilleri GÜNSEL’i ziyaret etti: “Ülkemizde bir sanayi dönüşümü sağlayacak GÜNSEL’in önünün açılabilmesi için siyaseten atılması gereken çok önemli adımlar bizi bekliyor.”

İktidar milletvekilleri GÜNSEL’i ziyaret etti: “Ülkemizde bir sanayi dönüşümü sağlayacak GÜNSEL’in önünün açılabilmesi için siyaseten atılması gereken çok önemli adımlar bizi bekliyor.”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’den Lefkoşa milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle ve Girne Milletvekili Hasan Küçük ile YDP Genel Sekreteri Talip Atalay KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Toplantı öncesinde, GÜNSEL B9’larla test sürüşü de gerçekleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve iktidar ortağı YDP milletvekilleri GÜNSEL’i ziyaret ederek, KKTC’nin yerli otomobili hakkında bilgi aldı. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in karşıladığı UBP ve YDP heyetinde, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’den Lefkoşa milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle ve Girne Milletvekili Hasan Küçük ile YDP Genel Sekreteri Talip Atalay yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan test sürüş alanında GÜNSEL B9’ları test eden milletvekili heyetine, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL’de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL’in ülke ekonomisine yapacağı katkıları kapsayan bir sunum gerçekleştirdi. Bilgilendirme toplantısının ardından Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve milletvekilleri açıklamalarda bulundu.

“Ülkemizde bir sanayi dönüşümü sağlayacak GÜNSEL’in önünün açılabilmesi için siyaseten atılması gereken çok önemli adımlar bizi bekliyor.”

Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Büyük işler büyük hedeflerle gerçekleştirilebilir. Sizde de bu vizyon var” sözleriyle seslendiği Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e, “Bu vizyona bizleri de ortak ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri dinlerken bizim de ufkumuz genişledi. Ülkemiz adına bu heyecanı hepimiz duyduk” dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ise “Dinlediğimiz hedefler ve vizyon bizleri ülke geleceği adına heyecanlandırdı. Başta bakanlar kurulumuz olmak üzere biz siyasilerin de alması gereken mesajlar var” dedi. GÜNSEL’in hedeflediği kapasiteye ulaşabilmesi için yapılması gereken yasal düzenlemelere dikkat çeken Savaşan, “Altyapıların iyileştirilmesi, yeşil enerji konusunun bir devlet politikası haline gelmesi ve ülkemizde bir sanayi dönüşümü sağlayacak GÜNSEL’in önünün açılabilmesi için siyaseten atılması gereken çok önemli adımlar bizleri bekliyor” ifadesini kullandı.

“Zaman kaybetmeden ülke altyapısının, GÜNSEL’in seri üretimine uygun hale getirilmesi için çalışmaya başlamalıyız” diyen UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ise “Yeni enerji yatırımları ile elektrik üretim kapasitesinin artırılması ile yol ve liman altyapısının güçlendirilmesi en önemli önceliklerimiz olmalı. Girne ve Gazimağusa limanlarına ek olarak, bu çapta bir ihracatı kaldırabilecek yeni bir liman inşa edilmesi gündeme alınabilir” ifadelerini kullandı.

Özel sanayi bölgeleri ile ilgili bir yasa tasarısı hazırlığı yaptıklarını söyleyen UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ise KKTC’de özellikle liman bölgelerine yakın bir lokasyonda, özel sanayi bölgelerine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak “Üzerimizde tarihi bir sorumluluk var” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL, bu ülkeye ait bir ulusal kalkınma projesidir.”

GÜNSEL’in sadece bir Yakın Doğu Oluşumu projesi olmadığının altını çizen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL, bu ülkeye ait bir ulusal kalkınma projesidir” ifadelerini kullandı. GÜNSEL’in yerli olduğu kadar evrensel bir proje olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Bugün, 30’a aşkın ülkeden tedarikçisi bulunan ve dünyanın her kıtasından pek çok ülkeden distribütörlük ve yerinde üretim talepleri alan GÜNSEL, kökleri bu topraklarda olan evrensel bir girişimidir” dedi.

Dünyadaki pek çok ülkenin, elektrikli otomobil dönüşümünden yararlanarak kendi otomobilini üretmek için çabaladığını söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Elektrikli otomobil dönüşümü, dünya otomotiv piyasasına girişinin önündeki bütün bariyerleri ortadan kaldırdı. Çok doğru bir zamanda geliştirme çalışmalarına başladığımız GÜNSEL’i, seri üretime geçirerek Kuzey Kıbrıs’ımızın, kendi otomobilini üreten sayılı ülkeler arasındaki yerini almasını, el birliğiyle hepimiz birlikte sağlayacağız” dedi.