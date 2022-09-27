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İktidarsızlığa karşı karpuz yiyin

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Bir araştırmaya göre, karpuz, iktidarsızlık için doğal bir ilaç görevi görebilir.
İktidarsızlığa karşı karpuz yiyin

Mesanenin altında yer alan ceviz büyüklüğünde küçük bir erkek üreme organı olan prostat bezi, spermlerin beslenmesine ve taşınmasına yardımcı olan meniyi salgılar. Erkekler yaşlandıklarında, iktidarsızlık veya prostat bezinin büyümesi dahil olmak üzere peniste birtakım değişiklikler meydana gelebilir.

Ancak Nijerya’daki Ibadan Üniversitesi araştırmacılarına göre, karpuz tüketmek hem prostatı iyileştirmeye hem de iktidarsızlık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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DOĞAL BİR KÜR GİBİ

Uzmanlar karpuz suyu ve kabuğunun özelliklerini analiz ettiler ve karpuz yemenin prostat büyümesinin azalmasına yardımcı olduğunu ve yan etkilerini azalttığını keşfettiler.

Ibadan Üniversitesi’nden bir araştırmacı olan Dr. Oluwafisayo Olorunisola, karpuzun prostat büyümesini tedavi etmek için doğal bir çare gibi hareket ettiğini öne sürdü.

Meyvenin L-sitrülin ve likopen açısından zengin olduğunu söyleyen uzmanlar, bu sayede prostat sağlığı için tüketilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

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