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İktisat Bank BTM 1. Lig Basın Açıklaması

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Bu hafta sonu itibariyle, 2021-2022 İktisatbank BTM 1.Lig müsabakalarında görev alacak üyelerimize ve tüm takımlarımıza hayırlı olmasını dileriz.
İktisat Bank BTM 1. Lig Basın Açıklaması

Bu hafta sonu itibariyle, 2021-2022 İktisatbank BTM 1.Lig müsabakalarında görev alacak üyelerimize ve tüm takımlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

 

Bilindiği üzere, Dernek üyelerimizin BTM liglerinde görev almama yönünde aldığımız karardan sonra, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun girişimleri sayesinde, 1,5 yıldır üyelerimizin ödenmeyen alacakları konusunda olumlu gelişmeler yaşanmış ve ödemelerin gelecek hafta içinde yapılması yönünde Başkanın gerekli talimatı vermesi bizleri memnun etmiştir. Bu sürede, metanetini koruyup sabreden hakem, gözlemci, saha komseri ve sağlıkçılarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Bu süreçte, üyelerimiz ile yaptığımız toplantılar sonrasında, özellikle BTM liglerinde oynanan müsabakalardan oluşan alacaklarımızın aksamaması için gerekli önlemelerin alınması arzulanmaktadır.  

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