İKYD Başkanı ikinci kez Türkdoğan oldu

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD), 18 Temmuz Pazartesi akşamı 3. Olağan Genel Kurulu’nu dernek binasında gerçekleştirdi.

İKYD Başkanı Ahmet Türkdoğan’ın açılış konuşmasının ardından oluşturulan Divan Başkanlığına Balkız Kandulu, sekreterliklerine ise Petek Erk Uğural ile Gözde Öz getirildi. Divan Başkanlığının oluşturulması ile derneğin Faaliyet Raporu, Mali Raporu ve Denetim Raporu okunarak aklandı. Dernek organlarının oluşturulması, dilek ve temennilerin okunması ile Olağan Genel Kurul sonlandırıldı.

Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu toplantısı yapıldı

Seçilen yönetim kurulu ile denetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile Ahmet Türkdoğan’ı yeniden dernek başkanı olarak seçti. İKYD 5. Dönem Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi; Başkan Ahmet Türkdoğan, Asbaşkan Petek Erk Uğural, Sayman İsmet Topaloğlu, Yedek Üyeler Ferhun Faruk ve Şaziye Azimkar. Ayrıca yapılan Denetim Kurulu toplantısında Başkan İlkin Çelikli, Asli Üyeler Balkız Kandulu ve Barış Koyuncu, Yedek Üye ise Aslı Özgen Eren olarak belirlendi. Dernek Başkanlığı’na yeniden seçilen Türkdoğan; ülkemizdeki olumsuz çalışma şartları ve istihdama erişim sıkıntılarına dikkat çekerek, insan kaynakları birimlerinde çalışan personelin çalışan haklarının gelişimini sağlamak için en önemli aktörler arasında olduğuna vurgu yaptı. Çalışanların ve çalışma alanlarının verimliliğinin artırılmasında İnsan Kaynaklarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Türkdoğan, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin bu anlayış ile faaliyet gösterdiğini ve göstermeye

devam edeceğini kaydetti. Derneğin, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve gençlerin çalışma alanlarına kazandırılması konusunda Avrupa Birliği finansmanlı iki farklı proje yürüttüğünün altını çizen Türkdoğan, yeni dönemde özel sektördeki çalışma ortamlarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ile gençlere yönelik staj programlarına hız kazandırılacağını söyledi. Türkdoğan, kendisini bu göreve ikinci kez getiren Yönetim Kuruluna ve tüm İKYD üyelerine teşekkür etti.

Derneğin yürüttüğü projeler

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğinde 2021 Aralık ayında başlatılan ''Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi'' Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe programı kapsamında uygulanmaktadır. Proje ile tüm özel sektör çalışanlarının eşit hakları sahip olacağı çalışma ortamlarının yaratılması hedeflenmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs’ın ortaklığında 2021 Aralık ayında başlayan ''SEEing Youth: Supporting, Educating & Enabling Youth'' Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Geleceğe İlham Ver Projesi’nin devamı niteliğinde, Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe programı kapsamında uygulanmaktadır. Projede sektörler arası disiplinli yaklaşımla sosyal ve profesyonel anlamda gelişmiş gençlik ortamının yaratılması ile istihdamının artırılması amaçlanmaktadır.