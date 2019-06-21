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İlaç alerjisi nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi…

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Bazı ilaçları aldıktan sonra vücudunuzda kızarıklık, kurdeşen, ateş veya nefes almada zorluk çekiyorsanız, ilaç alerjiniz olabilir.
İlaç alerjisi nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi…

Herhangi bir ilaç (reçetesiz, reçeteli veya bitkisel) ilaç alerjisine neden olabilir. Peki, İlaç alerjisi nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde...

İlaçların insanlar üzerinde farklı etkileri vardır. Bununla birlikte, bazı ilaçlar diğerlerinden daha fazla alerjik reaksiyona sebebiyet verir. Penisilin ve ilgili antibiyotikler, Sulfonamid içeren antibiyotikler, Antikonvülsanlar, Aspirin, ibuprofen ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ve Kemoterapi ilaçları alerjiye yol açan en yaygın ilaçlardır. Şimdi, İlaç alerjisi nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere göz atalım…

İLAÇ ALERJİSİ NEDİR?

İlaç alerjisi, bağışıklık sisteminizin bir ilaca verdiği anormal reaksiyondur. Herhangi bir ilaç (reçetesiz, reçeteli veya bitkisel) ilaç alerjisine neden olabilir. En sık görülen ilaç alerjisi belirti ve semptomları kurdeşen, döküntü veya ateştir. Bir ilaç alerjisi, çoklu vücut sistemlerini (anafilaksi) etkileyen hayatı tehdit eden bir durum dahil olmak üzere ciddi reaksiyonlara neden olabilir.

Gerçek ilaç alerjisi yaygın değildir. Negatif ilaç reaksiyonlarının yüzde 5 ila 10’undan azı gerçek ilaç alerjisine neden oluyor. Gerisi ilacın yan etkileridir. Aynı şekilde, bir ilaç alerjiniz olup olmadığını ve bu konuda ne yapmanız gerektiğini bilmek önemlidir.

İLAÇ ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Ciddi bir ilaç alerjisinin belirti ve semptomları sıklıkla bir ilacı aldıktan sonraki bir saat içinde ortaya çıkar. Diğer reaksiyonlar, özellikle döküntüler, saatler, günler veya haftalar sonra ortaya çıkabilir.

İlaç alerjisi belirti ve semptomları şunları içerebilir:

– Deri döküntüsü
– Kurdeşen
– Kaşıntı
– Ateş
– Vücutta şişme
– Nefes darlığı
– Hırıltı
– Burun akması
– Kaşıntılı sulu gözler
– İki veya daha fazla organ sistemini aynı anda etkileyebilecek potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan bir reaksiyon olan anafilaksi (örneğin, hem kızarıklık hem de nefes alma zorluğu olduğunda

Anafilaksi belirtileri ve semptomları şunları içerir:

– Sıkışma veya diğer solunum problemleri
– Mide bulantısı veya karın krampları
– Kusma veya ishal
– Baş dönmesi
– Zayıf ya da hızlı nabız
– Kan basıncında düşme
– Bilinç kaybı
– Bayılma
– Öksürük
– Dilde şişme
– Hapşırık
– Yutkunamama

İLAÇ ALERJİSİ NEDENLERİ

Bağışıklık sisteminiz sizi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Virüs, bakteri, parazit ve diğer tehlikeli maddeler gibi yabancı istilacılarla savaşmak için tasarlanmıştır. Bir ilaç alerjisi ile bağışıklık sisteminiz, bu istilacılardan biri için vücudunuza giren bir ilacı yanlış yapar. Düşündüklerine cevap bir tehdit oluşturuyorsa, bağışıklık sisteminiz antikor yapmaya başlar. Bunlar istilacıya saldırmak için programlanmış özel proteinlerdir. Bu durumda, ilaca saldırırlar.

Bu bağışıklık tepkisi, kızarıklık, ateş veya solunum sıkıntısı gibi semptomlara neden olabilen artmış inflamasyona yol açar. İmmün yanıt, ilacı ilk aldığınızda olabilir veya birçok kez sorunsuz bir şekilde kullandıktan sonraki süreye kadar olmayabilir. Yaygın alerjilerle bağlantılı ilaçlar şunlardır:

– Penisilin ve ilgili antibiyotikler
– Sulfonamid içeren antibiyotikler
– Antikonvülsanlar
– Aspirin, ibuprofen ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler)
– Kemoterapi ilaçları

Alerjik olmayan ilaç reaksiyonları

Bazen bir ilaca verilen reaksiyon, ilaç alerjisininkilerle hemen hemen aynı şekilde belirti ve semptomlara neden olabilir, ancak bir ilaç reaksiyonu bağışıklık sistemi aktivitesi ile tetiklenmez. Bu duruma alerjik olmayan aşırı duyarlılık reaksiyonu veya psödoalerjik ilaç reaksiyonu denir.

Bu durumla daha sık ilişkili olan ilaçlar:

– Aspirin
– Görüntüleme testlerinde kullanılan boyalar
– Ağrı tedavisi için afyonlar
– Lokal anestezikler

İLAÇ ALERJİSİ TEDAVİSİ

Bir ilaç alerjiniz varsa, en iyi korunma sorunlu ilacı almayı durdurmaktır. Kendinizi korumak için atabileceğiniz adımlar şunlardır:

– Tüm doktorlarınızın alerjinizin ve yaşadığınız semptomların farkında olduğundan emin olun.
– Sakınmanız gereken ilgili ilaçları öğrenin.
– Alerjik reaksiyonunuza neden olan ilaca alternatifler hakkında bilgi sahibi olun.
– Alerjiniz olduğunu belirten acil tıbbi uyarı bileziği veya kolyesi kullanın.

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