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İlaç devi Pfizer: Koronavirüs aşısı, sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebilir

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ABD merkezli ilaç devi Pfizer, yeni tip koronavirüs aşısının gelecek hafta testler için hazır olacağını, sonbaharda ise acil durumlar için kullanıma hazır hale gelebileceğini açıkladı.
İlaç devi Pfizer: Koronavirüs aşısı, sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebilir

Almanya merkezli BioNtech şirketiyle koronavirüs karşı bir aşı geliştirmek için çalışan Pfizer, izin alınması durumunda ABD’de aşı testlerinin gelecek hafta başlayabileceğini belirtti.

Wall Street Journal’a açıklama yapan Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, "Şu an bu bir kriz ve herkesin çözüme umutsuzca ihtiyacı var" dedi.

Almanya'da ise söz konusu aşının klinik testleri, gönüllü insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Zaman çizelgesinin doğru bir şekilde ilerlediği halinde, sonuçların gelecek ay elde edilebileceğini söyleyen Bourla, olumlu sonuçların gelmesiyle aşının sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır olabileceğini ifade etti.

'650 milyon dolar yatırım'

Bourla, "böyle bir şeye olan talebin son derece, aşırı bir şekilde yüksek olacak" diye konuştu.

Pfizer, aşının geliştirmesine ve üretimine 650 milyon dolar yatırım yapmış durumda.

Ancak 2013 yılında PLOS ONE'de yayımlanan bir araştırmaya göre, bir dizi sıkı testlerin ardından aşılarının sadece yüzde 6'si dağıtılmaya hazır hale geliyor. Bu yüzden başarılı aşı geliştirme ihtimali çok zayıf.

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