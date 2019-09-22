İlaç Eczacılık Dairesi'nin depolarından 200 Milyon TL değerinde tarihi geçmiş ilaç sayımı yapıldı şimdi çöpe atılacaklar...
Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç Eczacılık Dairesi'nin depolarında yapılan sayımda tarihi geçmiş tonlarca ilaç saptandı.
SAYIŞTAY RAPORU BEKLENİYOR
Tarihi geçmiş ilaçların alımı depolanması ve sonrasındaki süreçlerle ilgili Sayıştayın hazırlayacağı rapor bekleniyor. Raporda ihmal, kusur vs. bulunursa Bakanlığın soruşturma açması da bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.