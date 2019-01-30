İlaç firmaları dağıtımı nerdeyse durdurdu: 19 Şubat’taki zam bekleniyor

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları arasında yapılan görüşmeler sonucu, ilaçta uygulanacak yeni kur 19 Şubat’ta açıklanacak.

Zam öncesi ilaç şirketlerinin stok yaptığı, antibiyotik, tansiyon, mide ilaçları, ağrı kesiciler ve antidepresanlar dahil pek çok ilacın eczanelerde bulunamadığı belirtildi.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, 19 Şubat’ta yapılacak zam beklentisinin ilaç yokluğuna neden olduğunu belirtti.

Sarıalioğlu, “İlacı firmalar mı yoksa depolar mı stokluyor tam olarak bilmiyoruz. İlaç stoklamanın hastalar açısından ciddi bir mağduriyet yaşattığı çok açık. Bu konuda bir çok şikayet alıyoruz. Yılbaşından bu yana bu sıkıntıyla boğuşuyoruz” dedi.

Tüm Eczacı İşvereneler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan ise bulunamayan ilacın sorumlusunun eczacılar olmadığını belirtti.

Hastaların beşte birinin ilaç olmadığı için eczaneden geri döndüğünü belirten Saydan şöyle konuştu: “Bazı ilaçların bulunamamasının nedeni firmaların 19 Şubat endeksli üretim ve sevkiyat planlaması yapmaları. Gerek yıl sonu kotalarının dolmasından kaynaklı gerekse de firmaların ilaç fiyatlarına yapılacak artışı beklemelerinden ötürü birçok ilaç piyasada bulunamıyor.”