İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat İlaç kullanırken yediğiniz gıdalar zehirlenmelere sebep olabilir İlaç kullandığımız esnada tükettiğimiz besinlerin vücudumuzda oluşturduğu etkiler üzerine uyarılarda bulunan Diyetisyen Dilem İrkin Koçan, tüketilen besinlere göre bazı ilaçların...

İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat

İlaç kullanırken yediğiniz gıdalar zehirlenmelere sebep olabilir

İSTANBUL - İlaç kullandığımız esnada tükettiğimiz besinlerin vücudumuzda oluşturduğu etkiler üzerine uyarılarda bulunan Diyetisyen Dilem İrkin Koçan, tüketilen besinlere göre bazı ilaçların olması gerektiğinden daha az etki oluşturduğuna bazılarının ise etkisinin artarak vücudumuzda zehirlenmelere kadar yol açabileceğini dile getirdi.

Uzmanlara göre ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da tüketilen besinlerin ilaçlarla olan etkileşimi. Sağlığımız açısından risk oluşturabilecek bu durum, kullandığımız ilaçların faydasız olmasına ya da çok fazla etki oluşturup istenmeyen sonuçların oluşmasına sebebiyet verebilir. Dikkat edilmesi gereken bu durum ilaç kullanımı kesildikten sonra da devam edebiliyor.

Konuya ilişkin Beykent Üniversitesi Hastanesinden Diyetisyen Dilem İrkin Koçan, ilaç kullanımı esnasında tükettiğimiz besinlerde doğru tercih yapmamız gerektiğini dile getirdi. Özellikle kolesterol ilacı kullanan kişilerin greyfurt suyuna dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Dyt. Dilem İrkin Koçan, "Greyfurt suyu kolesterol ilaçlarının etkisini arttırarak vücudumuzda kas ağrısı gibi belirtiler oluşturabiliyor, tansiyon ilaçlarıyla beraber tükettiğinizde ise ilacın etkisinden kaynaklı kalp ritminde bozulmalar ve baş ağrıları gibi şikayetlerle çok sık karşılaşılabiliyor" dedi.

"Süt ve süt ürünleri antibiyotiklerin faydasını azaltıyor"

Bir başka besin grubu olan süt ve süt ürünlerinin de antibiyotikler ile beraber tüketilmesi durumunda antibiyotiğin etkisinde azalmaya sebebiyet verebileceğini söyleyen Dilem İrkin Koçan, "Antibiyotik kullanmadan en az 2 saat önce ve kullandıktan sonra 6 saat içinde süt ve süt ürünlerini tüketmemek lazım" diye konuştu.

"Kan sulandırıcı ilaçlarda K vitamine dikkat"

Özellikle orta yaş üstü kalp hastalarının kullandığı kan sulandırıcı ilaçların K vitamini ile kullanılmaması gerektiğini dile getiren Koçan, "Yeşil yapraklı sebzelerin birçoğu K vitamini içerir. Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız K vitamini bakımından zengin olan besinlerden mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"C vitamini demir emilimini arttırıyor"

Negatif etkilerin yanında biyorararlılığı arttıran besinlerin de bulunduğunu söyleyen Koçan, "Örneğin; demir ilacı kullanıyorsanız, demir probiyotiğiyle beraber C vitamini içeren taze sıkılmış meyve suları ya da sebze-meyve tükettiğiniz zaman demir emilimini arttırıyorsunuz" dedi.

"Demir ilacı kullanıyorsanız süt ve süt ürünlerini tüketmeyin"

Demir ilacı kullanıldığında kalsiyum içeren süt ve süt ürünleri tüketiminin ilacın yararlılığını azalttığını söyleyen Koçan, "En az 2 saat arayla demir ilacı kullanıyorsanız süt ve süt ürünlerini tüketmemeniz gerekiyor. Yine beraberinde demirin bağlanmasını azaltan, kafein içeren çay-kahve gruplarından mümkün olduğunca uzak durmalısınız."

"Hekiminiz ve eczacınızdan bilgi edinin"

Son olarak kullandığımız ilaçlar konusunda kafamıza takılan noktalarda hekim ve eczacımızdan bilgi almamız gerektiğini söyleyen Koçan, "Eğer bir besin etkileşimi varsa hem ilacımızdan sağlayacağımız faydayı arttırmak hem de zararlı etki oluşturmasını engellemek amacıyla mutlaka bilgilenmekte fayda var" diyerek sözlerini sonlandırdı.