  • BIST 9508.53
  • Altın 2745.552
  • Dolar 33.9941
  • Euro 37.487
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAApple, iPhone 16 modellerini tanıttı

İlaç sıkıntısı yeniden gündemde

» »
Tabipler Birliği Başkanı Ahmet Özant, devlette ilaç sıkıntısının bitmediğini, günü geldiğinde ağrı kesicinin bile olmadığını söyledi.
İlaç sıkıntısı yeniden gündemde

İlaç sıkıntısı yeniden gündemde. Tabipler Birliği Başkanı Ahmet Özant, devlet hastanelerinde ilaç bulmanın hala zor olduğunu ve hatta ağrı kesici gibi temel ilaçların bile temin edilemediğini öne sürdü. Özant, bu durumun hastalar üzerinde büyük bir sıkıntıya yol açtığını belirtti.

Oluşan bu durumu TV programında değerlendiren Özant, Sağlık Bakanlığı’nın sigortalılar için önerdiği çözümün işleyişinde sorunlar yaşandığını ifade etti. Bakanlığın, hastanelerde bulunamayan ilaçlar için sigortalılara makbuz karşılığı ödeme yapılacağı açıklamasına rağmen, bu uygulamanın yeterince işler durumda olmadığını vurguladı. Özant, "Bakanımız, hastanede ilaç bulamadığınızda makbuzu getirirseniz bir ay içinde ödeyeceğiz demişti. Ancak bu süreç gerçekten işler durumda mı? Hastalar bu ilaçları bulmakta zorlanıyor ve makbuzları getirdiklerinde aylarca beklemek zorunda kalıyorlar. Sigorta emeklileri, aldıkları maaşı ilaca harcamak durumunda kalıyorlar," dedi.

Ozant, özellikle düzenli aralıklarla ilaç almak zorunda olan hastaların büyük zorluklar yaşadığını belirtti. İlaçların bulunamaması nedeniyle hastaların özel eczanelere ya da Güney Kıbrıs’tan, Türkiye’den ilaç getirtme gibi çarelere başvurduklarını söyledi. Bu durumun, hem hastalar hem de sağlık çalışanları için büyük bir eziyete dönüştüğünü vurguladı.

"Devlet hastanelerinde bazen ağrı kesici bile bulunamıyor. Özel hastanelerde bulunan ilaçlar neden devlet hastanelerinde bulunmuyor? Bu adaletsizlik ve aksaklık, vatandaşlarımıza eziyet yaşatıyor. Bu trafik bir an önce bitirilmeli ve sağlık hizmetleri daha erişilebilir hale getirilmelidir," diye ekledi.

Ozant, sağlık hizmetlerinde yaşanan bu sorunların çözümü için yetkililere çağrıda bulunarak, hastaların ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum basını: Yavuz Çıkarma Plajı'nda “kayıp” kazıları başladı11 Eylül 2024 Çarşamba 13:24
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor11 Eylül 2024 Çarşamba 13:22
  • Erhürman: ‘Yürüyün de korkmayın’ diyen zihniyetle bir yere varamayız10 Eylül 2024 Salı 18:34
  • İş Kazası (Gelişme) 10 Eylül 2024 Salı 17:53
  • Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyeleriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı10 Eylül 2024 Salı 17:47
  • DAÜ, Ahmet Hocasını Uğurladı10 Eylül 2024 Salı 17:31
  • Girne -Değirmenlik ana yolunda trafik kazası: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti!10 Eylül 2024 Salı 15:56
  • Üstel iddialı konuştu,1 Eylül'ün bir bayram günü olacağını belirtti.10 Eylül 2024 Salı 15:53
  • 230 Öğretmene ihtiyaç var ama 133 kişi alınıyor!10 Eylül 2024 Salı 13:03
  • Asgari ücret için Çalışma Bakanlığı’na tanınan süre doldu, Hür-İş yarın bakanlık önünde!10 Eylül 2024 Salı 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti