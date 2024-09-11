İlaç sıkıntısı yeniden gündemde. Tabipler Birliği Başkanı Ahmet Özant, devlet hastanelerinde ilaç bulmanın hala zor olduğunu ve hatta ağrı kesici gibi temel ilaçların bile temin edilemediğini öne sürdü. Özant, bu durumun hastalar üzerinde büyük bir sıkıntıya yol açtığını belirtti.

Oluşan bu durumu TV programında değerlendiren Özant, Sağlık Bakanlığı’nın sigortalılar için önerdiği çözümün işleyişinde sorunlar yaşandığını ifade etti. Bakanlığın, hastanelerde bulunamayan ilaçlar için sigortalılara makbuz karşılığı ödeme yapılacağı açıklamasına rağmen, bu uygulamanın yeterince işler durumda olmadığını vurguladı. Özant, "Bakanımız, hastanede ilaç bulamadığınızda makbuzu getirirseniz bir ay içinde ödeyeceğiz demişti. Ancak bu süreç gerçekten işler durumda mı? Hastalar bu ilaçları bulmakta zorlanıyor ve makbuzları getirdiklerinde aylarca beklemek zorunda kalıyorlar. Sigorta emeklileri, aldıkları maaşı ilaca harcamak durumunda kalıyorlar," dedi.

Ozant, özellikle düzenli aralıklarla ilaç almak zorunda olan hastaların büyük zorluklar yaşadığını belirtti. İlaçların bulunamaması nedeniyle hastaların özel eczanelere ya da Güney Kıbrıs’tan, Türkiye’den ilaç getirtme gibi çarelere başvurduklarını söyledi. Bu durumun, hem hastalar hem de sağlık çalışanları için büyük bir eziyete dönüştüğünü vurguladı.

"Devlet hastanelerinde bazen ağrı kesici bile bulunamıyor. Özel hastanelerde bulunan ilaçlar neden devlet hastanelerinde bulunmuyor? Bu adaletsizlik ve aksaklık, vatandaşlarımıza eziyet yaşatıyor. Bu trafik bir an önce bitirilmeli ve sağlık hizmetleri daha erişilebilir hale getirilmelidir," diye ekledi.

Ozant, sağlık hizmetlerinde yaşanan bu sorunların çözümü için yetkililere çağrıda bulunarak, hastaların ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların giderilmesi gerektiğini ifade etti.