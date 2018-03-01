İlaç sorunu çözülüyor

Sağlık Bakanlığı, Thalassemia hastaları için gerekli ‘Desferal’ ve şeker hastaları için büyük önem taşıyan ‘Diamicron’ ile’Glucophage’ isimli ilaçların temini için düğmeye bastı

Ülkede bir süredir devlet hastanelerinde ve sağlık servislerinde bulunmayan ‘Desferal’, ‘Diamicron’ ve ‘Glucophage’ isimli ilaçların temini için Sağlık Bakanlığı girişim başlattı.

Bu doğrultuda Thalassemia hastaları için büyük önem taşıyan ‘Desferal’ ilacının alınması için önceki gün Türkiye ile temasa geçildi. İlacın alınıp, bir hafta içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Aynı zamanda şeker hastaları için ‘Diamicron’ ve’Glucophage’ ilaçlarının da iç piyasadan temin edilerek, ilgili devlet hastanelerine ve merkezlere ulaştırılacağı öğrenildi.

KIBRIS Gazetesi'ne konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, ‘Desferal’, ‘Diamicron’ ve’Glucophage’ ilaçlarının bir süredir piyasada bulunmadığını doğruladı.

Besim, ‘Diamicron’ ve’Glucophage’ ilgili sorunun iç piyasadan alınarak çözüldüğünü ve ‘Desferal’ için de Türkiye ile temasa geçildiğini ve ilacın bir hafta içerisinde piyasada olacağını açıkladı.

‘İlk icraatlarımızdan biri bu oldu’

Besim, göreve gelir gelmez yaptıkları ilk icraatlardan birinin bütçeyi zorlayarak, ilaçlarla ilgili ihaleye çıkmak olduğunu anlattı.

Şu anda ülkede hayati sorun teşkil edecek şekilde ilaç sıkıntısı olmadığını kaydeden Besim, Thalassemia hastalarının kullandığı ‘Desferal’adlı ilacın bulunmasında ve bazı merkezlerde de şeker hastalarının kullandığı ilaçlardan olan ‘Diamicron’ ve ‘Glucophage’ ilaçları konusunda sıkıntı yaşandığını belirtti.

Besim, ‘Diamicron’ ve ‘Glucophage’ ilgili sorunun iç piyasadan alınarak çözüldüğünü ve ‘Desferal’ için de Türkiye ile temasa geçildiğini kaydetti.

‘Sorun bizden kaynaklı değil’

Bakan Besim, ‘Desferal’ sıkıntısının nedeninin Türkiye kaynaklı bir sıkıntı olduğunu ve Türkiye’de bu ilaca zam yapılması nedeniyle iki aydır piyasada bulunmadığını anlattı.

Bu nedenle Türkiye'den bu ilacı alamadıklarını kaydeden Besim, ancak şu anda sorunu çözdüklerini ve mart başında ilacın piyasada olacağını söyledi.

(KIBRIS)