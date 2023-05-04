İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket

03.05.2023 tarihinde, Lefkoşa’da, başka bir meseleden dolayı poliste zanlı olarak tutuklu bulunan F.C.T. (K-21)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yeşil reçeteye tabi toplam 60 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele bağlantısı olduğu tespit edilen H.A.H.E.(E-25) tutuklanmış olup, H.A.H.E.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, bir adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulunarak emare olarak alınmıştır.