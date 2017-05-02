 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 95.118
  • Altın 142,806
  • Dolar 3,5353
  • Euro 3,8601
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

İlaç verilip evine gönderildi, sabah ölü bulundu

»
İlaç verilip evine gönderildi, sabah ölü bulundu
Adana'da rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede muayene edilip ilaç verilerek eve gönderilen 6 aylık Poyraz Ekici, sabah yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi’nde oturan Şehnaz- Mahmut Ekici çiftinin bebekleri Poyraz, iddiaya göre dün akşam rahatsızlandı. Karnında şişlik olan ve kusan bebek, Meydan Çocuk Hastanesi’ne götürüldü. Muayene edilen bebeğe ilaç verildi. Eve dönen anne Şehnaz Ekici, bebeğini emzirip uyuttu. Aile sabaha karşı kontrol ettikleri bebeklerinin öldüğünü görünce, sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine yapılan incelemenin ardından Poyraz bebeğin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Baba Mahmut Ekici, ‘Çocuğum rahatsızlandığı gece sürekli ağlayıp, kusuyordu. Karnında bir şişlik hissettik. Doktor çocuğumuzu muayene etti, ilaç verdi eve gönderdi. Dün akşam annesi emzirdi, uyuttu sabahına oğlumuz yatağında ölmüş’ dedi.

Doktorların ilgisiz davrandığını öne süren Ekici, şikayetçi olacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Vajinismus neden ortaya çıkar?27 Nisan 2017 Perşembe 14:13
  • Parkinson hastalığının tedavisi var mıdır?27 Nisan 2017 Perşembe 12:52
  • Sol bacağı ters dikildi!26 Nisan 2017 Çarşamba 16:54
  • Bu besinler kilo kaybına yardımcı oluyor!26 Nisan 2017 Çarşamba 12:43
  • Tüysüz köstebek faresi kalp kriziyle mücadelede yol gösterebilir26 Nisan 2017 Çarşamba 10:37
  • İlaç kutularına, görme engelliler için kabartma yazı26 Nisan 2017 Çarşamba 10:35
  • Çene problemlerine ortognatik cerrahi çözümü26 Nisan 2017 Çarşamba 10:14
  • Zeytinyağının mucizevi faydaları!25 Nisan 2017 Salı 18:30
  • Plastik kaplar sağlığımızı tehdit ediyor25 Nisan 2017 Salı 16:30
  • Neden uykuya dalarken düşecekmiş gibi hissederiz?25 Nisan 2017 Salı 15:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti