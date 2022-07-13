İlaca Zam Geldi

Kendi serumumuzu bile üretemediğimizi ifade eden birlik başkanı Umut Öksüz, “Bizim ilacımızı üretmemiz lazım ve bunun için de devletin destek olması lazım” dedi.

Türkiye’de yürürlüğe giren ilaç zamları 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren KKTC’deki sistemlere de yansıdı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, bayramda en mağdur sektörün eczacılar olduğunu, telefonlarının susmadığını söyledi.

Kendi serumumuzu bile üretemediğimizi ifade eden Umut Öksüz, “Bizim ilacımızı üretmemiz lazım ve bunun için de devletin destek olması lazım” dedi.

Genç tv’de konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, 8 Temmuz günü yüzde 25 zam geldiğini ancak bunun ne zaman yansıyacağını bilmediklerini söyledi;

“Bayramın en büyük mağduriyeti sektörel bazda eczacılar.. Suçu olmamasına rağmen tepki aldık. Bu ülkede fiyatları ve politikaları birlik belirlemiyor. Yapılması gerekenler yıllardır yapılmıyor bu konuda… Bayramda sadece nöbetçi eczanelerde sitem olmadı, sosyal medyada da tepkiler oldu. İlk zam Şubat’ta geldi… Düşünün ki kendi ülkenizdeki ilaç fiyatlarına gelecek olan zam sizin elinizde değil. Bundan daha acı ve yetkisiz bir durum olamaz. İşin acısı budur… Zamlara Türkiye’deki ilaç şirketleri ve bakanlığı belirliyor. Bu durumda asla kabul edilemez. Türkiye’deki deki ilaç firmaları sağlık bakanlığı ile oturup anlaşıyorlar. Zam yapılmasaydı piyasaya ilaç gelmeyecekti Türkiye’de.. Üretici firmalar bunu söyledi. Bu da bize daha da olumsuz yansıyacaktı… İlaç bulunmayacaktı. Biz kendi serumumuzu bile üretemiyoruz. Bizim ilacımızı üretmemiz lazım ve bunun için de devletin destek olması lazım. ”

“SARI ETİKET KALKACAK… KENDİ YAZILIMIMIZI YAPIYORUZ. ZAMLARIN YANSIMA ZAMANINI BİZ BELİRLEYECEĞİZ”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, İlaç tarif etiketi sarı etiketin kalkacağını da açıkladı.

Kendi satış programımızı yazmaya başladığımızı, bunun Türkiye ile entegre olacağını, kendi sistemimiz olacağını da sözlerine ekleyen Öksüz, “Böylece istediğimiz zaman biz yansıtacağız zammı. Bu süre bilinecek ve vatandaş hazırlıklı olacak…” dedi.