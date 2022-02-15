İlaca Zam Geliyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaç fiyatlarına önümüzdeki hafta yüzde 37.43 oranında zam olacağına işaret ederek, “Halk eczacıyla karşı karşıya kalıyor ama artışın sorumlusu KKTC’de görev yapan eczacılar değil. Çözüm devlet yetkililerinin elinde” dedi.

Öksüz, konuyla ilgili açıklamasında, ülkenin ilaç üretimi konusunda yetersiz bırakıldığını, ekonomik dengesizliklerin, Türkiye’nin ihraç yasaklarının ve üretimdeki aksamaların son aylarda ilaç teminini oldukça zorlaştırdığını belirtti.

Önerilerini birçok kez dile getirdiklerini kaydeden Umut Öksüz, devlet tarafından ilaç sanayisine somut yatırım ve teşvik yapılması; ilaçta yurt dışı bağımlılığının azaltılması; Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi ve ilaç girdi maliyetlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.

Öksüz, ilaç sektöründe Türkiye Cumhuriyeti tarafından pek çok kalem ilaçta KKTC’ye uygulanan ihraç yasağının yetkililerle görüşülerek kaldırılması gerektiğini de kaydetti.

“ZAM YÜZDE 37.43 OLACAK”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’ün açıklaması şöyle:

“Uzun süredir gerek medya gerek sosyal medyada gündemde olan ilaç fiyatlarına yapılacak artışlarla ilgili karar Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından 14 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Karara göre, 2022 yılı için 21 Şubat itibarı ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro’nun değeri 4.5786 TL’den 6.2925 TL’ye çıkarılmıştır. Bunun neticesinde de ilaç fiyatlarına yansıyan zam oranı yüzde 37.43 olarak tespit edilmiştir.

Pek çok konuda olduğu gibi ilaç üretimi konusunda da yetersiz bırakılmamız neticesinde, ilaç temininde yurt dışına bağımlı hale gelmekteyiz. Bu bağımlılığın getirisi olarak, gerek ekonomik dengesizlikler, gerek Türkiye tarafından getirilen ihraç yasakları, gerekse pandemi sürecinde ortaya çıkan üretimdeki aksamalar nedeniyle, ilaç temini yapmak son aylarda oldukça zorlaşmıştır.

Her yıl Şubat ayında düzenli olarak döviz kurlarındaki artışa bağlı belirlenen yeni kurlar, bu yıl Türk Lirası’ndaki değer kaybına bağlı olarak önceki yılların çok üzerinde olmuştur. Hayati önem taşıyan tüm unsurlara yansıyan zamlar neticesinde halkın dayanma gücü oldukça azalmıştır. Beşeri tıbbi ürünlerde yürürlüğe girecek olan artış neticesinde, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı tüm kuruluşlarda kullanılan online ilaç sistemlerinin Türkiye’ye bağlı olması nedeniyle, gerçekleşecek olan ilaç zammı, eş zamanlı olarak KKTC’ye de yansıyacak ve halkın alım gücü daha da düşecektir. Bu durum da, halkı ilaç konusunda birincil muhatabı olan eczacıyla karşı karşıya getirmektedir.

İhraç yasakları konusunda, gerek yetkililer gerek TC Elçiliği ile KTEB ve ecza depoları yetkilileri olarak geçmişte birçok kez görüşüp yaşadığımız sorunları aktardığımızı, sürecin çözülmesi için gelişmelerin takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Defalarca gerek kamuoyu bilgilendirmelerinde gerek devlet yetkilileri ile yapılan görüşmelerde belirttiğimiz üzere, çözüm devlet yetkililerinin elindedir.

Bu niyetle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; Devlet tarafından ilaç sanayisine somut yatırım ve teşvikler yapılarak ilaçta yurt dışı bağımlılığının azaltılması bir an önce gerçekleştirilmelidir. Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi ve ilaç girdi maliyetlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması gerekmektedir. İlaç sektöründe Türkiye Cumhuriyeti tarafından pek çok kalem ilaçta KKTC’ye uygulanan ihraç yasağının yetkililerle görüşülerek ortadan kaldırılması gerekmektedir.”