‘İlacın anavatanı’na dev Türk yatırımı

Türk ilaç üreticisi Abdi İbrahim, dünya ilaç sektörünün önde gelen ülkesi İsviçre’de kurulu 83 yıllık OM Pharma ilaç şirketini İsviçreli bir ortak girişim grubuyla birlikte satın aldı.



Düzenlenen online basın toplantısında, Abdi İbrahim’in ilaç şirketi OM Pharma’nın yüzde 28.5 hissesini alarak, Avrupalı bir ilaç firmasıyla stratejik ortaklık kuran ilk ve tek Türk ilaç şirketi olarak tarihe geçtiği belirtildi.



Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, OM Pharma’nın tamamının İsviçreli bir ortak girişim grubuyla birlikte 500 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 4.2 milyar TL) bedel ile satın alındığını, bu işlem sonucunda şirketin yüzde 28.5 hissesinin girişim grubunun tek yabancı ortağı Abdi İbrahim’in olduğunu söyledi. Barut, şunları kaydetti:



“Abdi İbrahim 108 yıldır hayatı iyileştirme misyonu ile ilaç sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketimizin stratejisi 4 ana başlıkta oluşuyor. Birincisi, mevcut ve yeni ürünlerle toplam ilaç pazarından daha fazla büyümek; ikincisi, üretimde büyümek; üçüncüsü uluslararası pazarlarda büyümek; dördüncüsü yurt dışında bir ilaç şirketi satın almak veya ortak olmak.



Bugün yurt dışında etkin bir global oyuncu olma hedefimize doğru tarihi bir adım attık. Tarihte ilk kez bir Türk şirketi, ilacın anavatanı İsviçre’de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması olan OM Pharma’ya ortak oldu.

Abdi İbrahim ortaklığın tek ilaç üreticisi olarak, şirketin stratejik ortağı haline geldi. Bugün yıllardır birlikte çalıştığımız lisansör firmamız ile ortak olduğumuz ve yönetim kuruluna girdiğimiz gündür. Bugün Türk ilaç şirketleri yabancı şirketine satılır algısını tersine çevirdiğimiz gündür. Yalnız kendi hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için değil, sektörümüz ve Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdiğimiz için gururluyum.”



Bu ortaklığın yurt dışında büyüme, global bir şirket olma ve biyoteknoloji alanında daha iddialı hale gelme yönünde çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Barut, şöyle devam etti:



Yepyeni pazarlar



“Bugün 3 kuşaktır Türk ilaç sektörüne hizmet veren bir ailenin temsilcisi olarak yalnız Abdi İbrahim için değil Türkiye ve sektör adına bir hayali gerçekleştirmenin adına, bir hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. OM Pharma 1937’de kurulmuş köklü İsviçre şirketi. Şirketin 30’dan fazla markası bulunmakta ve ilaçları 65 ülkeye satılmaktadır. Bu ortaklığın sinerjisi sayesinde OM Pharma’nın tüm dünyaya sattığı bazı kimyasal ürünler artık Abdi İbrahim’in tesislerinde üretilecek ve dünyaya İstanbul’dan dağıtılacaktır.



OM Pharma’nın bulunup Abdi İbrahim’in bulunmadığı Çin, Amerika, Rusya ve Latin Amerika gibi pazarlarda Abdi İbrahim ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapma imkanımız olacaktır. OM Pharma’nın bulunmadığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında şirketin ürünlerinin Abdi İbrahim tarafından satış ve pazarlaması yapılacaktır.”



Türkiye kazanacak



Nezih Barut, OM Pharma ile yapılan stratejik ortaklığın, şirketin bugünü ile değil özellikle biyoteknoloji alanında potansiyeli dikkate alınarak, şirketin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunun altını çizdi. Biyoteknoloji ilaç pazarının sürekli büyümekte olduğunu belirten Barut, bu ilaçların Türkiye’deki payının yüzde 23’e, dünyadaki pazar payının şu anda yüzde 30’a dayanmış bulunduğunu kaydetti.



Barut, “Ortaklık anlaşmamız çerçevesinde biyoteknoloji ilaçların Ar-Ge’si ve klinik çalışmalarına 250 milyon İsviçre frangı yani 2.1 milyar TL harcayacağız. Bu sayede biyoteknoloji ilaç üretiminde teknik bilgimizi artıracak, nitelikli insan kaynağımız için yurt dışında yeni kariyer imkanları oluşturacak, biyoteknoloji alanındaki uzmanlık ve know-how açığımızı kapatacak ve her geçen sene daha da gelişen bu pazarda hem Türkiye’de hem yurt dışında Abdi İbrahim’in pazar payını büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Esenyurt'a yeni fabrika

Yeni yatırımlarıyla da ilgili bilgi veren Nezih Barut, "İki sene içerisinde faaliyete geçmesini planladığımız bir fabrika için çalışmalarımız başladı. Yine Esenyurt'taki yerimize inşa ediyoruz. Yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz. Şu anda çalışan sayımız 4 bin 700 kişi. Yeni fabrikayla birlikte 500 kişi daha alarak istihdama da destek sağlayacağız" dedi