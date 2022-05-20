İlaçlara son… Uykusuzluk sorunu özel bir uygulamayla tedavi edilecek

Uzmanlar, uykusuzluk sorununu haplar yerine özel bir uyku uygulamasıyla tedavi etmeyi planlıyor.

İngiltere’de uykusuzluk çeken yaklaşık bir milyon hastaya uyku ilaçları yerine kendi kendine yardım uygulamasıyla müdahale edilmesi hedefleniyor.

Times’ın haberine göre, İngiliz sağlık sistemi içerisindeki doktorlara, birinci basamak tedavi olarak altı haftalık dijital terapi programı olan Sleepio’yu sunmaları söylendi.

Sleepio, İngiltere’de 800.000 hastaya fayda sağlayabileceğini söyleyen ilaç gözlemcisi Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (Nice) tarafından onaylanan ilk web tabanlı tedavi olma özelliği taşıyor. Uygulama, İngiltere’ye hasta başına yaklaşık 895 TL’ye (45 Sterlin) mal olacak.

OLUMSUZ DÜŞÜNCE VE KAYGILARI AZALTIYOR

Klinik araştırmalar, uygulamanın insanların uykuya dalmasına yardımcı olmada haplardan daha etkili olduğunu ve randevularla reçetelerinin sayısını önemli ölçüde azaltarak para tasarrufu sağladığını gösteriyor.

Sleepio, “Prof” adlı sanal bir doktor tarafından verilen uykusuzluk için, altı haftada 20 dakikalık bilişsel davranışçı terapi seanslarını içeriyor.

Yapay zeka kullanılarak bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirilen terapi, insanların uykusuz geceler döngüsüne hapsolmasına neden olan olumsuz düşünce ve kaygılara meydan okuyarak uykusuzluğun temel nedenlerini ele alıyor.

UYKUYA DALMAK İÇİN ÖNERİLER…

Bir klinik araştırma, seansları tamamlayan hastaların yüzde 75’inin iyileşme gösterdiğini ve ortalama olarak uykuya dalmaları için geçen sürenin yarıya indiğini buldu. Kanıtlar, Sleepio da dahil olmak üzere uykusuzluk çekenlerin gece uyumak için harcadıkları süreyi yaklaşık 30 dakika azalttığını gösteriyor.

Uykusuzlukla ilgili mevcut klinik kılavuzlar, hastalara ilk önce kafeini sınırlamak, aynı yatma rutinine bağlı kalmak ve yatakta telefon kullanmamak gibi önerileri içeriyor.