  • BIST 99.405
  • Altın 274,265
  • Dolar 5,4820
  • Euro 6,1365
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İlahiyatçı Cemil Kılıç: "Tarikat ve cemaatler denetlenmeli" diyorlar; hayır, kökü kazınmalı

»
"Çünkü devrim yasaları o meşum yapıları kapatmıştı"
İlahiyatçı Cemil Kılıç: "Tarikat ve cemaatler denetlenmeli" diyorlar; hayır, kökü kazınmalı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaparken, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan ilahiyatçı Cemil Kılıç, tarikat ve cemaatlerin kökünün kazınmasını istedi. Kılıç, "Çünkü devrim yasaları o meş'um yapıları kapatmıştı" dedi. 

Twitter'dan "Tarikat ve cemaatler denetlenmeli" diyenlerin olduğunu söyleyen Kılıç, "Hayır, kesinlikle böyle bir şey olamaz. Tarikat ve cemaatlerin kökü kazınmalı! Çünkü devrim yasaları o meşum yapıları kapatmıştı" ifadesini kullandı. 

Bu yapıların varlıklarının yasa dışı olduğunu kaydeden, "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi değildir" hatırlatması yaptı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Cumhuriyeti kuruluş ayarlarına getirene kadar durmayacağız11 Ağustos 2019 Pazar 09:21
  • CHP'li Öztrak: Devlet, Milli Piyango'yu yangından mal kaçırır gibi alelacele neden elinden çıkardı?11 Ağustos 2019 Pazar 08:59
  • Bayram namazı sonrası Bahçeli'den erken seçim açıklaması11 Ağustos 2019 Pazar 08:58
  • İmamoğlu, Erdoğan'ın damadıyla neden görüştüğünü açıkladı10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
  • Denizli'de 6.5 büyüklüğünde deprem08 Ağustos 2019 Perşembe 14:49
  • Jennifer Lopez'in Türkiye paylaşımına Türk kullanıcılardan tepki08 Ağustos 2019 Perşembe 10:45
  • İmamoğlu "Sana oy vermem" diyen Mahzure teyzeyi ziyaret etti, kahkahalar havada uçuştu! (VİDEO)07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:48
  • İşte AKP'nin 'altın aşkı'nın kökeni!07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:07
  • Maçoğlu: Borçtan hareket edemiyoruz07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
  • Türkiye'ye tatile gelen Almanya vatandaşı Facebook paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti