İlahiyatçı Cemil Kılıç: "Tarikat ve cemaatler denetlenmeli" diyorlar; hayır, kökü kazınmalı

"Çünkü devrim yasaları o meşum yapıları kapatmıştı"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaparken, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan ilahiyatçı Cemil Kılıç, tarikat ve cemaatlerin kökünün kazınmasını istedi. Kılıç, "Çünkü devrim yasaları o meş'um yapıları kapatmıştı" dedi.

Twitter'dan "Tarikat ve cemaatler denetlenmeli" diyenlerin olduğunu söyleyen Kılıç, "Hayır, kesinlikle böyle bir şey olamaz. Tarikat ve cemaatlerin kökü kazınmalı! Çünkü devrim yasaları o meşum yapıları kapatmıştı" ifadesini kullandı.

Bu yapıların varlıklarının yasa dışı olduğunu kaydeden, "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi değildir" hatırlatması yaptı.