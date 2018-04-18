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İlahiyatçı Günaydın'dan 'imam hatiplileri deizme yönelten' 100 soru

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Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fatma Günaydın, imam hatip öğrencileriyle yaptığı çalışmada, gençleri deizme yönelten 100’den fazla soruyu derledi.
İlahiyatçı Günaydın'dan 'imam hatiplileri deizme yönelten' 100 soru

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, ilahiyat fakültelerinin 'Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm' sempozyumunda sunum yapan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fatma Günaydın, öğrencilerle yaptığı anket ve gözlem çalışması sonrasında öğrencileri deizme yönelten soruları derledi. 

Günaydın, imam hatip liselerindeki 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin inanca dair sorularından oluşan sunumunda, gençler arasındaki dini şüphenin nedenlerini ise 'dindarların yaşamlarının meydana getirdiği hayal kırıklığı, ebeveyn ile olan çatışmalı ilişkiler, sebep ve hikmeti anlatılmadan dini emirlerin dikte edilmesine karşı oluşan tepki ve din başlığı altında eleştiriye uğramak' şeklinde sıraladı.

Günaydın “Yaşadığı dünyadaki kötülük ve adaletsizlikleri gören genç, Tanrı’nın merhameti ve adaleti konusunda sarsılır. Din bilim çatışması aynı şekilde genç bireyi ciddi bir ikilemin ve açmazın eşiğine taşır. Kültür dersleri ile inanç konuları arasında bağlantı kurma zorluğu yine dini şüpheye sevk eden amillerdendir” dedi.

10 yıllık çalışmasının ardından Günaydın’ın ve Ensar Vakfı’nın kitaplaştırdığı sunumda yer alan sorulardan bazıları şöyle:

  • Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor neden bizi imtihan ediyor?
  • Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?
  • Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı?
  • Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah’a inanıyoruz. İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Allah akıl vermiş ama bizlere de vermiş ama biz de tam kullanamıyoruz?
  • Allah’ın varlığını bir ateiste nasıl ispatlayabiliriz? Onlar big bang deyip geçiyorlar?
  • Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor?
  • Sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey Allah’ın sonsuz olmasını algılayamıyorum.
  • Kuran’da kadın ve erkek niçin eşit değil?
  • Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor. Rabbimiz neden bu konuda eşit davranmıyor?
  • Kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise neden sadaka ömrü uzatıyor? Kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz?
  • Allah’ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte?
  • Cennette birini istiyorum o da başka birini ne olacak?
  • Allah kötülüklere neden engel olmaz?
  • Tarikatlar gerekli midir, neden?
  • Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Kabe’nin etrafında dönüyoruz.
  • Ya Hıristiyan veya ateistler haklıysa?
  • Allah ile iletişimde neden Kur’an okumak, dua etmek değil de namaz ön plandadır?
  • Adem’le Havva dünyaya nasıl geldiler? (Uzay gemisi ile olabilir mi?)
  • Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah bunun benim seçimim olduğunu ve hatırlamadığımı söylüyor.
  • Allah kalplerini mühürlediği insanları niçin cehennemle cezalandırıyor?
  • Kelam dersinde mucize, olay görüyoruz ama hiçbirinin delili yok. Sadece anlatılıyor bana göre delil yok.
  • Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir?
  • İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bizlere neden direkt haram kılındı?
  • Ahirette hesap verirken insanların yetiştirildiği çevre göz önünde bulundurulacak mı?
  •  Allah’ın hep ‘ben yaptım, ben yarattım demesi’ tuhafıma gidiyor.
  • Allah bizi yaratmasaydı ne ile uğraşırdı?
  • Dünyanın her yerinde ezan farklı saatlerde okunuyorsa kıyamet nasıl kopacak?
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