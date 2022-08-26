  • BIST 3.146,10
  • Altın 1015.267
  • Dolar 18.1713
  • Euro 18.104
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz: Çıkınca Gülşen’le helalleşiriz, biz kız kardeşiz, kolluk kuvvetleri bizim aramızdan çekilsin

»
Yavuz, İmam hatip mezunlarına da seslenerek "Sizi imam hatip gettosuna hapsetmeye çalışıyorlar" uyarısında bulundu.
İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz: Çıkınca Gülşen’le helalleşiriz, biz kız kardeşiz, kolluk kuvvetleri bizim aramızdan çekilsin

İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz, katıldığı programda şarkıcı Gülşen'in, imam hatip okullarıyla ilgili sözlerinden dolayı tutuklanmasına ilişkin olarak "Gülşen özür dilemeseydi kırgın kalırdım ama kalbim tamir oldu. Biz çıkınca helalleşiriz, öpüşür barışırız. Kolluk kuvvetleri aramızdan çekilsin. Mafya, katil, tecavüzcü cirit atıyor onların peşine düşsünler, bizi rahat bıraksınlar" dedi. Yavuz, İmam hatip mezunlarına da seslenerek "Sizi imam hatip gettosuna hapsetmeye çalışıyorlar" uyarısında bulundu.

Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, dün gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nce, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmıştı. Yazar Fatma Yavuz, Halk TV'de 'Can Coşkun ile Haber Masası'nda Gülşen'in tutuklanmasını değerlendirdi.

"Ortada mafya, katil, tecavüzcü cirit atıyor onların peşine düşsünler"

Yavuz, konuşmasında şunları söyledi:

"Bakın sizi hapsediyorlar İmam hatipli kardeşlerim. Sizi İmam hatip gettosuna hapsetmeye çalışıyorlar. Karşılıklı tahrik ediyorlar. Zannetmeyin ki Gülşen ve bu tür şeyleri ifade eden insanlar İmam hatiplere düşmanlar. Emin olun, özellikle iktidarın imam hatip üzerinden oynadığı bu haksızlıklara olan tepki sizin şahsınıza olan bir tepki değil. İşte THY'de imam hatipliler hikayesinden tutun da. Normalde bu ülkenin okullarından biridir. Diğer okullarla eşit olması gerekirken sürekli bir imtiyaz, bir ilişki üzerinden kurulan siyaset insanları bu noktaya getiriyor. Buna izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz hiç kimsenin arka bahçesi değiliz. Artık buna bir dur dememiz gerekiyor.

Gülşen özür dilemeseydi ben hala kırgın olarak kalırdım ama doğrusu kalbim çok tamir oldu. Ben bu özrü kabul ettim. Kutuplaşma siyasetinin inadına burada çağrı yapmak istiyorum. Gülşen'in serbest bırakılması için takipçisi olacağız. Çıktıktan sonra Gülşen ile bir buluşma öneriyorum. Biz çıkınca helalleşiriz, öpüşür barışırız. Biz kız kardeşiz. Kolluk kuvvetleri bizim aramızdan çekilsin. Ortada mafya, katil, tecavüzcü cirit atıyor onların peşine düşsünler, bizi rahat bıraksınlar. "

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak25 Ağustos 2022 Perşembe 17:42
  • Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı25 Ağustos 2022 Perşembe 16:02
  • Erdoğan'dan dünyaya 'Suriye'ye operasyon' mesajı25 Ağustos 2022 Perşembe 15:47
  • Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB duyurdu25 Ağustos 2022 Perşembe 14:59
  • Türkiye'de yoksulluk sınırı 21 bin 784 TL’ye yükseldi25 Ağustos 2022 Perşembe 14:13
  • Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB duyurdu25 Ağustos 2022 Perşembe 14:04
  • İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi25 Ağustos 2022 Perşembe 12:54
  • İbrahim Tatlıses, Bodrum'ta trafik kazası geçirdi, araçta sıkıştı!25 Ağustos 2022 Perşembe 12:25
  • Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz25 Ağustos 2022 Perşembe 10:28
  • Çavuşoğlu ‘Kasıt görüyoruz’ demişti… ABD’den Türkiye’nin vize şikayetleriyle ilgili yeni açıklama24 Ağustos 2022 Çarşamba 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti