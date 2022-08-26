İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz: Çıkınca Gülşen’le helalleşiriz, biz kız kardeşiz, kolluk kuvvetleri bizim aramızdan çekilsin

İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz, katıldığı programda şarkıcı Gülşen'in, imam hatip okullarıyla ilgili sözlerinden dolayı tutuklanmasına ilişkin olarak "Gülşen özür dilemeseydi kırgın kalırdım ama kalbim tamir oldu. Biz çıkınca helalleşiriz, öpüşür barışırız. Kolluk kuvvetleri aramızdan çekilsin. Mafya, katil, tecavüzcü cirit atıyor onların peşine düşsünler, bizi rahat bıraksınlar" dedi. Yavuz, İmam hatip mezunlarına da seslenerek "Sizi imam hatip gettosuna hapsetmeye çalışıyorlar" uyarısında bulundu.

Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, dün gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nce, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmıştı. Yazar Fatma Yavuz, Halk TV'de 'Can Coşkun ile Haber Masası'nda Gülşen'in tutuklanmasını değerlendirdi.

"Ortada mafya, katil, tecavüzcü cirit atıyor onların peşine düşsünler"

Yavuz, konuşmasında şunları söyledi:

"Bakın sizi hapsediyorlar İmam hatipli kardeşlerim. Sizi İmam hatip gettosuna hapsetmeye çalışıyorlar. Karşılıklı tahrik ediyorlar. Zannetmeyin ki Gülşen ve bu tür şeyleri ifade eden insanlar İmam hatiplere düşmanlar. Emin olun, özellikle iktidarın imam hatip üzerinden oynadığı bu haksızlıklara olan tepki sizin şahsınıza olan bir tepki değil. İşte THY'de imam hatipliler hikayesinden tutun da. Normalde bu ülkenin okullarından biridir. Diğer okullarla eşit olması gerekirken sürekli bir imtiyaz, bir ilişki üzerinden kurulan siyaset insanları bu noktaya getiriyor. Buna izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz hiç kimsenin arka bahçesi değiliz. Artık buna bir dur dememiz gerekiyor.

Gülşen özür dilemeseydi ben hala kırgın olarak kalırdım ama doğrusu kalbim çok tamir oldu. Ben bu özrü kabul ettim. Kutuplaşma siyasetinin inadına burada çağrı yapmak istiyorum. Gülşen'in serbest bırakılması için takipçisi olacağız. Çıktıktan sonra Gülşen ile bir buluşma öneriyorum. Biz çıkınca helalleşiriz, öpüşür barışırız. Biz kız kardeşiz. Kolluk kuvvetleri bizim aramızdan çekilsin. Ortada mafya, katil, tecavüzcü cirit atıyor onların peşine düşsünler, bizi rahat bıraksınlar. "