İlahiyatçılardan bakanlığa dilekçe

Bağımsız İlahiyatçılar insiyatifi bakanlığa münhal için dilekçe verdi:

Bağımsız İlahiyatçılar insiyatifi olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlunu makamında ziyaret ettik. Görevi süresince başarılarının devamını diledik. Bağıımsız ilahiyatçılar insiyatifi olarak Kıbrıs İlahiyat Mezunlarının sorunlarını dile getirip bakanlık ile daha önce geliştirdiğimiz fikirler ekseninde münhal açılması konusu ve KHK başkanlığı nin ilahiyat meslek dersi öğretmenliği ile ilgili münhal talep edilmesi konusu cevaben yazılı olarak kendilerine takdimde bulunurken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ve İlahiyat meslek dersi öğretmenliği münhal i Kıbrıs İlahiyat Mezunlarının hakkı olduğunu bir an önce münhal açılması talep ettik.