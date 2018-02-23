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İlahiyatçılardan Özyiğit'e çağrı... TC'den istihdamı durdur

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İlahiyatçılardan Özyiğit'e çağrı... TC'den istihdamı durdur
Bağımsız İlahiyat İnsiyatifi açıklama yaptı...

İşte o açıklama;

Basın Açıklaması:

Kıbrıs Türk Toplumunun kendi kültürü içerisinde başta İlahiyat konularını, Laik, Demokratik, Anayasal ve Hukuk dairesinde bağımsız ve tarafsız olarak konuşmak, değerlendirmek, toplumumuzu derinden sarsan sosyal sorunlara değinmek ve İlahiyat mezunlarının istihdam sorunlarını gündeme getirmek üzere kurduğumuz ‘Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi’ olarak öğretmenimiz Sn.Cemal Özyiğit’in Milli Eğitim Bakanı görevine atanmasını tebrik eder, başarılar dileriz.

Bu vesileyle birçok branşta Türkiye’den getirilmesi planlanan öğretmen taleplerinin yeniden değerlendirilmesini istirham etmekteyiz.

Ülkemizde Rehber öğretmen, Özel Ders Öğretmeni, Din Bilgisi öğretmeni vb branşlarda işsiz öğretmen adaylarımız bulunmaktadır.

Türkiye’den talep edilecek öğretmenlerin ihtiyaç olan yerlere yönlendirilmesi Türkiye ile yapılan protokolün bir gereğidir.

Dolayısıyla önceliğin ülkemizdeki işsiz öğretmen adaylarına verilmesi, işsiz öğretmen adaylarımızın öğretmenlik yolunun açılmasının gereğini kamuoyu ile paylaşır, bu konuda bakanımız Sn.Cemal Özyiğit’e sonsuz destek sunarız.

Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi Başkanı

Emre Özkan

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