Milli Saraylar Başkanlığı ev sahipliğinde ’21. Yüzyılda Saray-Müzeleri Değerlendirmek’ başlıklı sempozyumun açılış oturumu Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda yer alan Has Ahırlar bölümünde saat 10.00’da başladı.

Açılış oturumunda Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Milli Saraylar Danışmanlar Komitesi Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ICOM Eski Başkanı Dr. Alberto Garlandini ve İspanya Ulusal Miras Kurumu Başkanı Ana de la Cuevo konuşma yaptı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı “Coronayı hafif geçirdim. Yoruldum biraz ama dikkat ediyorum, sempozyuma da gelebildim. Bu sempozyumun yapılması iyi oldu, çünkü böyle bir şey yoktu. Dışarıdan da gelenler oldu. En sevdiğim İtalya ve İspanya’nın katılması oldu. Onların müzeleri ve saraylarıyla yakın ilgimiz olması gerekiyor. El Hamra Sarayı ile Topkapı Sarayı birbirini tanımalı, Dolmabahçe de o kültürün bir parçası. Onlarla ortak sorunlarımız var, benzer iklim ve benzer kültürel çevredeyiz. Onlar bizi biz onları tanıyoruz yavaş yavaş. İnşallah gelecek toplantılarda Kremlin Sarayı ve Tahran Gülistan Sarayını da görürüz” dedi.

Sempozyum 25-27 Kasım tarihleri arasında devam edecek.